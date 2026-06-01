Gonzalo Miró salta de 'Directo al grano' a su primer programa como presentador en solitario en La 1 de RTVE

Gonzalo Miró podría encabezar un nuevo proyecto de RTVE desde el que por el momento no se conoce ningún tipo de detalle más allá de la frase: "Dicen que soy un idiota". El presentador de 'Directo al grano' irrumpió durante el descanso de la UEFA Champions League emitido en La 1 el pasado sábado con una promo de lo más enigmática en la que dio pocas pistas más allá de esa misteriosa frase.

Ocho segundos de vídeo, un fondo sobrio en negro y una cara familiar para la audiencia que ha ido convirtiendo el ente público en su casa durante los últimos meses. Esa es la receta para la confusión que ha reinado desde que el pasado sábado la corporación lanzase esta promo sin mayor explicación durante el partido PSG-Arsenal en horario de máxima audiencia.

RTVE prepara 'El retrato de Miró', el primer programa en solitario de Gonzalo Miró

Y tras varios días llenos de rumores sobre un posible nuevo proyecto con Gonzalo Miró al frente en la corporación, Poco Pasa TV ha avanzado este lunes que RTVE ya se encuentra trabajando junto a Proamagna en su primer formato en solitario. Se trata de 'El retrato de Miró', un programa de autor hecho a medida para el comunicador que llegará casi un año después de su debut en 'Directo al grano'.

El antiguo colaborador de 'Espejo Público' ya trabajó con dicha productora a finales de 2020 en 'Dos parejas y un destino', el formato de parejas famosas que se embarcaban en un viaje de turismo por España y que protagonizó junto a Florentino Fernández, María del Monte y Anne Igartiburu.

Por otro lado, con esta estrategia de misterio iniciada por RTVE para descubrir poco a poco el espacio de Gonzalo Miró al público, lo más probable es que se trate de un próximo lanzamiento. De esta forma, no sería descabellado apuntar a un estreno durante el verano a modo de experimento o incorporar el formato a la oferta de la próxima temporada y esperar hasta septiembre.

Gonzalo Miró ha dejado este enigmático mensaje en el descanso de la final de la #ChampionsRTVE pic.twitter.com/FRlgrg6eLO — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) May 30, 2026

Con este nuevo formato, Gonzalo Miró debutará como presentador en solitario y lo compaginará con sus otros trabajos en 'Directo al grano' así como sus colaboraciones en 'Malas Lenguas Noche' así como 'Estudio Estadio', el espacio de Teledeporte en el que servirá como uno de los rostros principales durante el Mundial de fútbol que RTVE emitirá en abierto desde el 11 de junio al 19 de julio, con un partido por jornada en abierto.