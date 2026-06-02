RTVE asciende a Grison como presentador en solitario de su nuevo concurso para el verano fuera de 'La Revuelta'

Si el verano pasado, TVE confió en LalaChus para ser una de las copresentadoras de 'El Grand Prix' junto a Ramón García y Ángela Fernández, este año la cadena pública ha decidido elegir a otro de los rostros estrella de 'La Revuelta' como presentador. Y es que Grison debutará como presentador en solitario.

Ha sido el propio Grison el encargado de dar la noticia en 'La Revuelta'. Así, este lunes, el programa de David Broncano arrancaba con una ausencia en su equipo. Así, Ricardo Castella aparecía en solitario en la zona de la banda musical y con el hueco de su compañero vacío.

Tras darse cuenta de la ausencia de Grison, David Broncano no dudaba en preguntar por él. Y era entonces cuando el beatboxer aparecía de la nada. "¡Era para hacerte una promo!", aclaraba el colaborador. "Que está ahora con lo de El Escondite", apuntaba Ricardo Castella.

"Es una promo para TVE, para promocionar un programa que se llama El Escondite", añadía entonces Grison dando un poco más de contexto al anuncio. "Y para hacer esa broma se ha tirado 18 minutos ahí", aclaraba Castella. “Ah, ¿es el concurso ese que ibas a hacer en verano?", se preguntaba Broncano cayendo en la cuenta de lo que le había desvelado su compañero anteriormente.

"Bueno, no es un concurso, es un juego... bueno es un concurso un poco, David. Esconderse, buscar, buscar, esconderse es de lo que va el juego", seguía diciendo Grison. "Ahora que está de moda la UCO, pues es el mismo rollo. Y la movida es que soy yo el presentador", añadía con sorna. "Enhorabuena, Marcos. Un concursito ahí muy bien", le contestaba el presentador de 'La Revuelta'.

Mira qué calladito se lo tenía… ¡Grison tiene un nuevo reto y no es hacer beatbox! 🎙️



🔸 El colaborador de ‘La Revuelta’ presentará ‘El escondite’, donde un grupo de concursantes volverá a sentir el peligro de ser o no descubiertos mientras la audiencia los sigue en tiempo… pic.twitter.com/WiiyvS8fUz — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) June 1, 2026

Así será 'El escondite', el programa que presentará Grison en La 1

Cabe decir que 'El Escondite' supondrá la primera adaptación internacional de 'The house of hide and seek', un programa creado por Talpa Studios ('Trivial Pursuit', 'The Floor') y David Grifhorst, y desarrollado en estrecha colaboración con FOX Entertainment Studios.

La adaptación española de este nuevo formato de entretenimiento familiar correrá a cargo de Warner ITVP ('First Dates', 'Pesadilla en la cocina') junto a la propia Talpa Studios. Además las grabaciones del programa se llevarán a cabo en Países Bajos como ya sucede con otros formatos como 'Juego de pelotas' o '¡Salta!'.

En 'El escondite' los concursantes se enfrentan a una serie de rondas y una final cargadas de tensión y diversión, dentro de una gigantesca casa de dos pisos y más de 120 escondites: un escenario a escala real diseñada para hacer del clásico juego un espectáculo televisivo de enormes dimensiones. Desde la gran escalera hasta la cocina, las habitaciones, la sala de estar y otras áreas adicionales, cada rincón está diseñado para sumergir a los concursantes en el juego y mantenerlos en constante tensión y movimiento. Pasadizos secretos, puertas inesperadas y espacios ingeniosamente ocultos que despiertan la ilusión al instante.

Una combinación de suspense, humor y estrategia, donde la audiencia multigeneracional seguirá con mucha diversión cada movimiento de los concursantes en tiempo real.