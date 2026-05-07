RTVE se alía con la productora de 'First Dates' y anuncia 'El Escondite', un concurso de "grandes dimensiones" que adapta el mítico juego

RTVE quiere seguir apostando fuerte por el entretenimiento y tras el éxito de 'The Floor' ahora anuncia la adquisición de otro formato internacional en el que llevará a la televisión uno de los juegos más clásicos de la infancia: el escondite.

En 'El Escondite', un grupo de concursantes volverá a emocionarse como cuando eran niños al sentir el peligro de ser o no descubiertos en un plató a gran escala donde se construirá una enorme casa.

Cabe decir que 'El Escondite' supondrá la primera adaptación internacional de 'The house of hide and seek', un programa creado por Talpa Studios ('Trivial Pursuit', 'The Floor') y David Grifhorst, y desarrollado en estrecha colaboración con FOX Entertainment Studios.

La adaptación española de este nuevo formato de entretenimiento familiar correrá a cargo de Warner ITVP ('First Dates', 'Pesadilla en la cocina') junto a la propia Talpa Studios. Además las grabaciones del programa se llevarán a cabo en Países Bajos como ya sucede con otros formatos como 'Juego de pelotas' o '¡Salta!'.

Así será 'El escondite'

En 'El escondite' los concursantes se enfrentan a una serie de rondas y una final cargadas de tensión y diversión, dentro de una gigantesca casa de dos pisos y más de 120 escondites: un escenario a escala real diseñada para hacer del clásico juego un espectáculo televisivo de enormes dimensiones. Desde la gran escalera hasta la cocina, las habitaciones, la sala de estar y otras áreas adicionales, cada rincón está diseñado para sumergir a los concursantes en el juego y mantenerlos en constante tensión y movimiento. Pasadizos secretos, puertas inesperadas y espacios ingeniosamente ocultos que despiertan la ilusión al instante.

Una combinación de suspense, humor y estrategia, donde la audiencia multigeneracional seguirá con mucha diversión cada movimiento de los concursantes en tiempo real.