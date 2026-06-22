Adela González desaparece de 'Mañaneros 360' y RTVE anuncia a su relevo para presentar con Javier Ruiz en sus vacaciones

Con la llegada del verano, los rostros habituales de la parrilla televisiva comienzan a ausentarse para disfrutar de sus vacaciones, generando sonados relevos en el plantel de presentadores. En el caso de 'Mañaneros 360', Adela González ya se ha despedido de la audiencia, comenzando su pausa estival este lunes 22 de junio cediendo el testigo a otro conocido rostro del magacín que RTVE ha designado como su sustituta durante su ausencia.

Según ha confirmado El Televisero, Adela González prolongará sus vacaciones durante toda esta semana, y regresará a su puesto de copresentadora en el programa de La 1 el próximo lunes 29 de junio.

Si hace unos días Lluís Guilera debutaba como presentador sustituto en 'La hora de La 1' ante la desaparición de Silvia Intxaurrondo por vacaciones, este lunes ha sido el presentador el que ha dado paso a otro destacado relevo en el magacín que le sigue en la programación de las mañanas de La 1. Tras hacer un repaso de los principales temas de la jornada, como la dimisión de Kei Starmer como primer ministro del Reino Unido, el comunicador daba paso a sus compañeros.

Miriam Moreno vuelve a sustituir a Adela González al frente de 'Mañaneros 360' durante sus vacaciones

"Cuando queráis", ha señalado Guilera antes de que en pantalla se mostrase un tándem distinto al conformado por Adela González y Javier Ruiz, que son quiénes suelen saludar a Silvia Intxaurrondo minutos antes de arrancar la emisión de 'Mañaneros 360' en pantalla dividida. Así, ha sido Miriam Moreno quién ha adelantado junto al presentador los temas claves del programa de este lunes, firmando su debut de este verano como presentadora.

El CGPJ abre expediente a Peinado por falta grave por sus palabras sobre la Policía en el caso Begoña Gómez#Mañaneros22Jhttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/onYemmy8QN — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) June 22, 2026

"Casi hablamos de contrastes, porque España se emociona. La Roja disipa todas las dudas a base de goles", ha señalado la periodista, rostro clave del espacio de TVE desde sus inicios, protagonizando su primera toma de contacto con la audiencia como maestra de ceremonias. Un papel que ya ha ocupado en otras ocasiones y que previsiblemente se prolongará hasta la vuelta de vacaciones de la presentadora habitual.

Si bien ahora regresa al frente de la sección de sucesos y actualidad durante las vacaciones de Adela González, Miriam Moreno es uno de los rostros habituales e históricos de 'Mañaneros 360'. Desde los inicios del magacín en 2023 con Jaime Cantizano, la periodista se encarga de realizar conexiones de última hora desde la redacción para ampliar información al dúo de presentadores. La última ocasión en la que cogió el relevo de la presentadora fue en marzo de este mismo año.

Así, González se ha dejado ver ya en redes sociales disfrutando de su merecido descanso tras un agitado curso televisivo, mostrando su inicio de vacaciones en sus historias de Instagram. La periodista ha publicado instantáneas desde la playa con la canción de Bad Bunny 'Me fui de vacaciones' como banda sonora de su tiempo alejada de las instalaciones de RTVE.