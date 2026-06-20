'Mañaneros 360' pierde a este histórico rostro, que abandona para marcharse al renovado 'Aquí la tierra' en RTVE

TVE vive grandes cambios en algunos de sus magacines. Así, mientras 'Aquí la tierra' prepara una revolución en su equipo con muchas salidas y a la vez incorporaciones, otros formatos también sufren algunas bajas. Es el caso de 'Mañaneros 360', que este jueves se despedía de uno de sus reporteros más históricos.

Era Adela González la que en plena conexión con Fernando Ballesteros hacía una despedida un tanto especial a su compañero. "Aquí está la tierra diciendo que aquí estamos y habrá que prepararse porque desde luego estos fenómenos han venido para quedarse", comentaba el reportero. "Aquí está la tierra y aquí estamos, Ballesteros que vaya muy bien todo, buen verano", le decía la presentadora.

Un juego de palabras entre el reportero y la presentadora que tenía mucho sentido. Y es que Fernando Ballesteros abandona 'Mañaneros 360' para incorporarse a la nueva etapa de 'Aquí la tierra', que con la internalización del espacio buena parte de su equipo se ha despedido del programa. Es el caso de muchos de sus reporteros y dos de sus presentadores (Quico Taronjí e Isabel Moreno).

Fernando Ballesteros, de 'Mañaneros 360' a 'Aquí la tierra'

Así, Fernando Ballesteros ha querido despedirse de sus compañeros de 'Mañaneros 360' en un vídeo en sus storys de Instagram. "Hoy toca trabajo de oficina, porque sí, ya no voy a estar en 'Mañaneros', con mucha pena porque me han tratado super bien y he estado muy feliz y adoro a mis compañeros", empieza diciendo. "Pero empiezo un nuevo trabajo. Arranco la reformulación de Aquí la tierra, muy contento, muy ilusionado y muy feliz y agradecido. Va a dar mucho salseo este verano. Ahora a preparar cositas que empezamos a trabajar terrícolas", añade.

"Un besito enorme a Mañaneros que me han cuidado una brutalidad. Y una mención enorme para todos los que han hecho 'Aquí la tierra' hasta ahora que son un 10 y a ver si podemos estar a la altura. A por ello", termina diciendo el reportero.