RTVE anuncia hoy la retirada de 'La Revuelta' en La 1 y decide un cambio en la estrategia de programación

Nuevo vuelco en la programación de TVE con 'La Revuelta'. Después de que la semana pasada, el programa de David Broncano dejara sin emisión a 'Al cielo con ella' al ir después del fútbol, esta vez se cambian las tornas.

Y es que La 1 ha optado por retirar 'La Revuelta' de hoy martes y apostar por el estreno de la nueva temporada de 'Al cielo con ella' justo después del Mundial. Eso sí, lo hará con un cambio de horario. Como el partido entre Inglaterra-Ghana se ofrecerá a las 22:00 horas, el late show de Henar Álvarez no arrancará hasta las 00:00 horas aproximadamente.

De esta manera, la estrategia de programación de RTVE con 'La Revuelta' de David Broncano esta semana vuelve a modificarse. Tras ofrecer en la pasada el espacio el lunes en access prime time, el martes y el viernes en prime time y el miércoles en late night, en esta ocasión el programa faltará a su cita durante dos días.

Este lunes, La 1 de TVE emitía 'La Revuelta' en su horario habitual justo antes de la final de 'MasterChef'. Sin embargo, como decimos, este martes 23 de junio dejará su hueco a 'Al cielo con ella' en late night. Ya el miércoles volverá a emitirse en su horario habitual entre las 21:45 y las 23:30 horas (duración extendida) justo antes del partido entre Escocia-Brasil, que arrancará a las 0:00 horas.

Por otro lado, el jueves, 'La Revuelta' volverá a desaparecer de la parrilla y será 'El perro andaluz' de Manu Sánchez el que se emita en late night después del partido Ecuador-Alemania que ofrecerá La 1 desde las 22:00 horas. Y, finalmente, el programa producido por El Terrat volverá el viernes al prime time como previo al tercer partido de España contra Uruguay, que se retransmitirá a partir de las 02:00 horas.

Con ello, TVE sigue jugando con los horarios de emisión de 'La Revuelta' durante el Mundial. Algo que está afectando de lleno a las audiencias del formato, sobre todo con su salto al viernes, donde el programa de David Broncano no está logrando batir a su competencia y está siendo ampliamente superado por 'Tu cara me suena' e incluso por 'De Viernes'.

Así queda la programación de noche de La 1 esta semana:

Martes 23 de junio

21:40 horas - Copa del Mundo FIFA (previo)

22:00 horas - Copa del Mundo FIFA: Inglaterra-Ghana

00:00 horas - 'Al cielo con ella' (estreno nueva temporada)

01:30 horas - 'Al cielo con ella' (reposición)

Miércoles 24 de junio

21:45 horas - 'La revuelta'

23:30 horas - 'Camino a NY'

23:45 horas - Copa del Mundo FIFA (previo)

00:00 horas - Copa del Mundo FIFA: Escocia-Brasil

Jueves 25 de junio

21:40 horas - Copa del Mundo FIFA (previo)

22:00 horas . Copa del Mundo FIFA: Ecuador-Alemania

00:00 horas - 'El perro andaluz' (nuevo programa)

01:30 horas - 'El perro andaluz' (reposición)

Viernes 26 de junio