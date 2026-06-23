Dónde está grabada 'Oasis': Todas las localizaciones de la serie española de Netflix protagonizada por Ana Garcés y Tomy Aguilera

Netflix estrenó el pasado viernes 'Oasis', una de sus grandes apuestas para este arranque del verano y que supone la primera serie de Ana Garcés tras haber abandonado 'La Promesa' hace más de un año.

Por ahora, la acogida a 'Oasis' no ha sido del todo positiva. Mientras la crítica especializada ha sentenciado a la ficción, al público generalista tampoco le ha terminado por convencer la serie. No obstante, la ficción se sitúa como la segunda serie más vista en España actualmente por detrás de 'Te encontraré'.

'Oasis' está protagonizada por Ana Garcés ('La Promesa'), Tomy Aguilera ('Bienvenidos a Edén') y Victoria Kantch ('Por tus muertos'). Completan el reparto Manel Duarte, Berta Castañé ('Sigue mi voz'), Ada Molina, Cande Méndez, Alex Mola ('La Calima'), Laura Simón ('Mar Afuera'), Jan Buxaderas ('Todos los lados de la cama'), Amanda Palomino ('Gastronauts') y Blas Polidori ('La sociedad de la nieve').

El reparto de la ficción lo completan actores de la talla de Unax Ugalde ('Romi', 'Entre tierras'), Alicia Borrachero ('El caso Asunta'), Mercedes Sampietro ('Romi', 'Rapa'), Paco Tous ('Yo, siempre a veces', 'Marbella') y Verónica Sánchez ('La favorita 1922', 'Las hijas de la criada').

'Oasis' se desarrolla en el resort vacacional más lujoso del país. Un paraíso reservado para las familias más adineradas, con playas privadas, instalaciones VIP y una seguridad impenetrable. En definitiva un lugar para pasar el mejor verano de tu vida. Eso sí, todo se trunca a raíz de una misteriosa desaparición.

Los lugares en los que se ha rodado 'Oasis'

Más allá de los personajes, si hay algo que cobra especial importancia en 'Oasis' son sus paisajes y decorados. La serie de Bambú Producciones se ha rodado entre Tenerife y Madrid.

Tal y como ha podido saber El Televisero, la principal localización del rodaje de la serie y el lugar en el que se encuentra el resort vacacional es en realidad el Hotel Gran Meliá Palacio de Isora en Tenerife. Mientras que la playa que aparece desde el primer episodio y que tiene también especial importancia en la trama es la de La Jaquita.

Imagen del hotel en el que se ha grabado 'Oasis'

Imagen de la grabación de 'Oasis' en la Playa de La Jaquita

Otros de los lugares en los que se desarrollan las tramas de 'Oasis' son el embarcadero del Puerto de Garachico o el Acantilado de los Gigantes al que los protagonistas más jóvenes del reparto llegan en el barco.

Imagen de la grabación de 'Oasis en el Acantilado de los Gigantes

Imagen de la grabación de 'Oasis en el Acantilado de los Gigantes

También tienen presencia en la nueva serie de Netflix algunas carreteras como la TF-12 (San Andres - Anaga), TF-121 (San Andres - Igueste) o la TF-42 (mirador del Guincho). Asimismo, otra de las zonas en las que se ha rodado la ficción y que forman parte de la serie son la Leprosería de Abona y el Faro del Poris.

Imagen del rodaje de 'Oasis' con la carretera

Imagen del rodaje de 'Oasis' en la Leprosería de Abona