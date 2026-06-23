'Valle Salvaje', avance capítulo 438 del miércoles 24 de junio en RTVE: el castigo público de Victoria y el alarmante estado de Matilde

Tras hacer un nuevo parón en su emisión este lunes por culpa del Mundial y la retransmisión del partido entre Argentina y Austria, 'Valle Salvaje' regresaba este martes a la parrilla de tarde de La 1 con un nuevo episodio.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', don Hernando avisa a José Luis de que están a punto de hundir definitivamente a Dámaso y a Victoria y que tras ello podrán recuperar su ducado. Y don Hernando advierte a Rafael de que no debería enfrentarse con el obispo.

Precisamente, Don Aurelio impone a Victoria un castigo público que conmociona a todo el Valle y parece que nada ni nadie podrá impedirlo.

Braulio le confiesa a su primo Alejo que Manuela le gusta de verdad y le pide ayuda para que pueda conquistarla y le corresponda. Tras ello, Alejo trata de hacer ver a la joven lo valiente que es su primo.

Atanasio le deja claro a Benigna que quiere confiar en ella pero que Matilde habla cada día a su bebé y que teme que tal vez ese niño nunca existe y su sueño se esfume. Y después, Matilde le pregunta a la mujer si era tan nocivo para su salud que siguiera tomando el bebedizo. Tras ello, Matilde sufre un problema.

Pepa y Martín pasean por el bosque y la doncella le agradece al lacayo que esté a su lado siempre. Y finalmente, Luisa advierte a Rafael sobre Rosalía.

Victoria, sometida al escarnio público en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria explotaba contra Mercedes ante Dámaso asegurando que es hija del mismísimo Satanás y que es de las que te la clava por la espalda. Y justo la duquesa de Miramar entraba en escena.

Pepa le pedía a Francisco que se comporte como un hombre y que apechugue con lo que ha hecho y el lacayo le aseguraba a su prometida que sigue siendo la persona de la que se enamoró.

Braulio le confesaba a su madre lo difícil que es acercarse a Manuela porque todo son desplantes. Tras ello, el joven invitaba a la hija de don Hernando a acudir juntos al teatro cuando se recupere de la caída.

El obispo estallaba contra Victoria asegurando que es una indecente y una descarriada. Y Bárbara irrumpía en la Casa Pequeña suplicándole a Mercedes que haga algo con su tía Victoria para impedir el escarnio al que la están sometiendo.

Luisa volvía a hablar con Leonor para recordarle que Rosalía no puede acercarse más a María y la doncella prometía que hablará con su hermana. Pero después, Pedrito le informaba que Rosalía se ha llevado a la pequeña.