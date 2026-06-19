'Valle Salvaje', avance capítulo 437 del lunes 22 de junio en RTVE: El escarnio para acabar con Victoria y el rapto de María

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria explota contra Mercedes ante Dámaso asegurando que es hija del mismísimo Satanás y que es de las que te la clava por la espalda. Y justo la duquesa de Miramar entra en escena.

Pepa le pide a Francisco que se comporte como un hombre y que apechugue con lo que ha hecho y el lacayo le asegura a su prometida que sigue siendo la persona de la que se enamoró.

Braulio le confiesa a su madre lo difícil que es acercarse a Manuela porque todo son desplantes. Tras ello, el joven invita a la hija de don Hernando a acudir juntos al teatro cuando se recupere de la caída.

El obispo estalla contra Victoria asegurando que es una indecente y una descarriada. Y Bárbara irrumpe en la Casa Pequeña suplicándole a Mercedes que haga algo con su tía Victoria para impedir el escarnio al que la están sometiendo.

Luisa vuelve a hablar con Leonor para recordarle que Rosalía no puede acercarse más a María y la doncella promete que hablará con su hermana. Pero después, Pedrito le informa que Rosalía se ha llevado a la pequeña.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', el obispo le mostraba a Rafael y José Luis la gran preocupación de la curia diocesana por la situación de la familia y les pedía que sean conscientes de que se van a tomar muy en serio lo sucedido con Victoria y Dámaso.

Paralelamente, Atanasio informaba a Matilde de que si se demuestra que Victoria no sabía nada ni actuó de mala fe podría no recibir ningún tipo de castigo. Pero que como si que haya pruebas será acusada de bigamia con las consecuencias que eso puede acarrear.

Mientras, Rafael trataba de saber si su padre no sabía que Dámaso no estaba muerto cuando se casó con Victoria. Y Don Hernando le pedía a José Luis que se mantenga al margen y deje actuar al obispo.

Leonor hablaba con su hermana Rosalía y le mostraba lo afortunadas que han sido al encontrar a su hija después de haberla dado por perdida. Mientras, Rosalía pedía a su hermana poder coger a la bebé y llevársela para siempre. Por su parte, Luisa le pedía perdón a Rosalía por haber desconfiado de ella.

Benigna informaba a Victoria de que ha decidido quedarse en la Casa Pequeña para estar pendiente de Matilde cuando empiece a sangrar.