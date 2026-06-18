'Valle Salvaje', avance capítulo del viernes 19 de junio: un plan de secuestro y el futuro de Victoria en manos del obispo en TVE

Tras volver a la normalidad en su programación de tarde, La 1 ha retomado la emisión de 'Valle Salvaje' en su horario habitual después de que la semana pasada la serie de Bambú Producciones quedara fuera de la parrilla por los especiales de la visita del Papa.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', el obispo le muestra a Rafael y José Luis la gran preocupación de la curia diocesana por la situación de la familia y les pide que sean conscientes de que se van a tomar muy en serio lo sucedido con Victoria y Dámaso.

Paralelamente, Atanasio informa a Matilde de que si se demuestra que Victoria no sabía nada ni actuó de mala fe podría no recibir ningún tipo de castigo. Pero que como si que haya pruebas será acusada de bigamia con las consecuencias que eso puede acarrear.

Mientras, Rafael trata de saber si su padre no sabía que Dámaso no estaba muerto cuando se casó con Victoria. Y Don Hernando le pide a José Luis que se mantenga al margen y deje actuar al obispo.

Leonor habla con su hermana Rosalía y le muestra lo afortunadas que han sido al encontrar a su hija después de haberla dado por perdida. Mientras, Rosalía pide a su hermana poder coger a la bebé y llevársela para siempre. Por su parte, Luisa le pide perdón a Rosalía por haber desconfiado de ella.

Benigna informa a Victoria de que ha decidido quedarse en la Casa Pequeña para estar pendiente de Matilde cuando empiece a sangrar.

Braulio le explica a Enriqueta que se vio obligado a tirar a Manuela por las escaleras para seguir con sus órdenes de retenerla en palacio y evitar que se marchara.

Martín y Pepa en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso le pedía a Mercedes que siga confiando porque todo va a ir bien. Asimismo, Mercedes hablaba con Victoria para advertirla de que ya no es la señora de la Casa Pequeña y que tiene que comportarse como una simple invitada.

Luisa le confesaba a Bárbara que ha descubierto que Rosalía no está enferma y también le ponía al corriente de otro hallazgo que lo podría cambiar todo.

Paralelamente, Bárbara accedía a hablar con Manuela y no dudaba en preguntarle por el motivo por el que su hermano Leonardo no volvió nunca a por ella.

Después, Bárbara y Luisa se enfrentaban con Leonor y le decían que saben que tanto ella como su hermana les han mentido desde su llegada al Valle y le solicitaban que confiese toda la verdad sobre Rosalía.

Finalmente, en la Casa Grande, Braulio y Manuela se encontraban en las escaleras y él terminaba provocando que la joven cayera escaleras abajo. ¿Pero con qué interés ha provocado este accidente?