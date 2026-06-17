'Valle Salvaje', avance capítulo del jueves 18 de junio: la caída de Manuela y Leonor, contra las cuerdas en la serie de TVE

Tras volver a la normalidad en su programación de tarde, La 1 ha retomado la emisión de 'Valle Salvaje' en su horario habitual después de que la semana pasada la serie de Bambú Producciones quedara fuera de la parrilla por los especiales de la visita del Papa.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso le pide a Mercedes que siga confiando porque todo va a ir bien. Asimismo, Mercedes habla con Victoria para advertirla de que ya no es la señora de la Casa Pequeña y que tiene que comportarse como una simple invitada.

Luisa le confiesa a Bárbara que ha descubierto que Rosalía no está enferma y que también le pone al corriente de otro hallazgo que lo podría cambiar todo.

Paralelamente, Bárbara accede a hablar con Manuela y no duda en preguntarle por el motivo por el que su hermano Leonardo no volvió nunca a por ella.

Después, Bárbara y Luisa se enfrentan con Leonor y le dicen que saben que tanto ella como su hermana les han mentido desde su llegada al Valle y le solicitan que confiese toda la verdad sobre Rosalía.

Finalmente, en la Casa Grande, Braulio y Manuela se encuentran en las escaleras y él termina provocando que la joven caiga escaleras abajo. ¿Pero por qué ha tirado a la hija de Don Hernando y ha causado este accidente?

Braulio y Manuela en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio le proponía a Rafael que considere la opción de vender alguna de sus tierras para aguantar mientras pasa el temporal y le confiesa cuánto tiempo podrían aguantar las arcas del palacio en esa situación tan crítica.

Manuela le recordaba a Bárbara que tienen una conversación pendiente y sabe que todo tiene que ver con su hermano Leonardo y su marcha para casarse con Irene.

Victoria no dudaba en encararse con Matilde tras su regreso a la Casa Pequeña asegurándole que se alegra de ver cómo sigue más sola que la una. Mientras don Hernando le confesaba a José Luis que él ya contaba con que Victoria se trasladaría a la Casa Pequeña tras su destierro y que ahora todo su plan está en marcha.

Por su parte, Martín le preguntaba a Pepa si está segura de que quiere que acuda a su boda con Francisco y si quiere tenerle cerca cuando tenga que dar el sí quiero. Y Francisco temía por que su amigo y su futura esposa puedan volver a retomar su relación.

Por otro lado, Manuela se enfrentaba con Braulio recordándole el gesto tan descortés que tuvo con ella en su primer encuentro. Después, Braulio le dejaba claro a Enriqueta que no piensa cortejar a la hija de Don Hernando y le deja en shock al confesarle que nunca ha estado con una mujer.

Finalmente, Benigna anunciaba a Atanasio que Matilde podría perder al bebé que esperan.