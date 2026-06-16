Tras ver alterada toda su emisión y estar fuera de la programación de La 1 durante una semana, 'Valle Salvaje' regresaba este martes a la parrilla de tarde de la cadena pública con el episodio 433, que quedó aplazado tras su cancelación el miércoles, jueves, viernes y lunes.
En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Braulio, presionado por Enriqueta, fracasa en su primer intento de cortejar a Manuela y deja a su madre sin palabras con una inesperada confesión.
Mientras, Luisa descubre algo sobre Rosalía que la deja en shock.
¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?
En el último capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis estallaba ante Mercedes por su afrenta a los Gálvez de Aguirre tras acoger a Victoria en la Casa Pequeña a pesar de que le había desterrado de sus dominios.
Precisamente, Victoria no dudaba en volverse a creer ama y señora de la Casa Pequeña tras su vuelta después de que José Luis le expulsara de sus tierras. Asimismo, no dudaba en preguntarle a Benigna por sus intenciones al saber que pretende quedarse a vivir allí junto a Matilde.
Bárbara aconsejaba a Luisa investigar a Rosalía para saber si toma algún tipo de pastilla y colarse en su habitación para ver si las tiene y saber si de verdad tiene algún tipo de enfermedad pulmonar.
Alejo animaba a Bárbara a hablar claro con Manuela y presenciaba la tensión entre la de Guzmán y su primo, antes de que Braulio se viera sorprendido por las intenciones de Enriqueta, que quiere casar a su hijo con Manuela.
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.