Tras ver alterada toda su emisión y estar fuera de la programación de La 1 durante una semana, 'Valle Salvaje' regresaba este martes a la parrilla de tarde de la cadena pública con el episodio 433, que quedó aplazado tras su cancelación el miércoles, jueves, viernes y lunes.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Braulio, presionado por Enriqueta, fracasa en su primer intento de cortejar a Manuela y deja a su madre sin palabras con una inesperada confesión.

Mientras, Luisa descubre algo sobre Rosalía que la deja en shock.

Mercedes y Victoria en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis estallaba ante Mercedes por su afrenta a los Gálvez de Aguirre tras acoger a Victoria en la Casa Pequeña a pesar de que le había desterrado de sus dominios.

Precisamente, Victoria no dudaba en volverse a creer ama y señora de la Casa Pequeña tras su vuelta después de que José Luis le expulsara de sus tierras. Asimismo, no dudaba en preguntarle a Benigna por sus intenciones al saber que pretende quedarse a vivir allí junto a Matilde.

Bárbara aconsejaba a Luisa investigar a Rosalía para saber si toma algún tipo de pastilla y colarse en su habitación para ver si las tiene y saber si de verdad tiene algún tipo de enfermedad pulmonar.

Alejo animaba a Bárbara a hablar claro con Manuela y presenciaba la tensión entre la de Guzmán y su primo, antes de que Braulio se viera sorprendido por las intenciones de Enriqueta, que quiere casar a su hijo con Manuela.