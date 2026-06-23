Telecinco cambia el horario habitual de 'First Dates': anuncia que amplía su duración en la programación de esta semana

Con el final de 'La isla de las tentaciones', Telecinco se ha quedado con grandes huecos en su programación después de que la semana pasada ofreciera el final de su reencuentro y los dos debates finales en lunes, martes y miércoles. Y por el momento, la cadena ha optado por rellenar sus huecos con 'First Dates'.

Tras estrenar este lunes las entregas pendientes de 'Universo Calleja', Telecinco ha decidido apostar por el dating show que presenta Carlos Sobera para los prime time de martes y miércoles, a la espera de lanzar algunos de los otros estrenos que anuncia para próximamente, como 'Camino a la verdad' con Luján Argüelles y la serie 'Sandokán' con Can Yaman.

De esta manera, aprovechando el estreno de 'First Dates Summer', la versión veraniega del formato este lunes, Telecinco ha decidido entregar toda su noche del martes y miércoles a nuevas entregas confirmándose como un formato comodín que aparece y desaparece de la parrilla en función de las necesidades de la cadena.

Con ello, 'First Dates Summer' se emitirá en la parrilla de este martes y miércoles entre las 21:45 y las 00:30 horas. Así, serán casi tres horas de citas y de encuentros entre los participantes que acuden al restaurante de 'First Dates'.

Un movimiento que sorprende pues precisamente justo después en late night, Telecinco emitirá dos películas dentro de su contenedor Cine 5 Estrellas', que es relegado al late con la emisión de las cintas 'Operación Camarón' este martes y 'Un golpe brillante' el miércoles.

Y más después de que en las últimas semanas, 'First Dates' esté anotando cifras más bajas de lo habitual en el access prime time ante su rivalidad con los partidos del Mundial que emite La 1 así como con 'La Revuelta' o con 'El Hormiguero'. Pero si hay un formato que le está haciendo daño es el subidón de 'Horizonte' en Cuatro.

Así queda la programación del prime time de Telecinco este martes y miércoles:

Martes 23 de junio

21:45 horas - 'First Dates Summer'

00:35 horas - Cine 5 Estrellas: 'Operación Camarón'

Miércoles 24 de junio

21:45 horas - 'First Dates Summer'

00:30 horas - Cine 5 Estrellas: 'Un golpe brillante'

'First Dates' se transforma en un beach club en sus programas de verano

Carlos Sobera y el staff de 'First Dates Summer'

Este cambio en la programación con 'First Dates' coincide como decimos con el estreno de su versión 'Summer'. Arena de playa, luces de neón, una nueva terraza con jacuzzi… y una propuesta gastronómica con aires veraniegos serán algunos de los cambios que experimente el restaurante del programa.

Desde este lunes, el restaurante del amor se transforma en 'First Dates Summer' , título de las estregas especiales que la cadena emitirá de lunes a jueves (21:45h.) durante el verano y en las que Carlos Sobera y el staff lucirán sus mejores estilismos playeros para recibir a nuevos comensales en busca del amor.