Telecinco anuncia un cambio en la programación con 'First Dates' que implica una sustancial variación en su cuota de pantalla

'First Dates' ganará terreno en la parrilla de Telecinco a partir de esta misma semana. El dating show, una de las piezas clave del daytime de la cadena de Mediaset, que aspira a ser un pilar fundamental de cara a unos meses de verano de estiaje en audiencias, amplía su presencia en pantalla al jueves. Así, el formato producido en colaboración con Warner Bros pasará a ofrecerse en el access de lunes a jueves (21:45 horas) durante el periodo estival.

Esto significa, además, que el programa de citas recupera esa cuota de pantalla original que ostentaba en Cuatro, el canal de emisión primigenio. En él se emitía de lunes a jueves, pero en su traspaso a Telecinco a comienzos de año sufrió la pérdida de la entrega de los jueves en favor del reality principal: 'GH DÚO 4' en primer lugar y 'Supervivientes 2026' posteriormente.

Sin embargo, con el concurso de supervivencia ya finiquitado, la cadena de Fuencarral ha roto el esquema de emisión que ha mantenido hasta ahora (de lunes a miércoles) y ha añadido una noche más para buena noticia de los seguidores de 'First Dates'. Así, el dating conducido por Carlos Sobera actuará de telonero de 'Ella, maldita alma' en las próximas semanas.

La ficción, protagonizada por Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova, se estrenará este jueves 18 de junio a las 23:00 horas. Una serie de nueve capítulos, más propia de temporada alta, con la que Telecinco nos hace toda una declaración de intenciones: no bajar el pistón en verano como sí ha ocurrido en años anteriores.

Con todo, 'First Dates' volverá a su ser -por lo menos hasta septiembre- después de transitar meses ciertamente convulsos, pues recordemos que durante un mes (segunda quincena de abril y primera de mayo) desapareció su versión en tira diaria debido al plan de triple cita semanal con 'La isla de las tentaciones 10'. En ese intervalo de tiempo su presencia en la programación se redujo a un único episodio en el 'prime time' del miércoles.

Además de un aumento sustancial en su cuota de pantalla, desde Telecinco ya se promociona intensamente que "muy pronto" se estrenarán las ediciones veraniegas del formato, tituladas 'First Dates Summer'.