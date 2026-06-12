'Ella, maldita alma', serie de Maxi Iglesias y Martiño Rivas, fija su estreno en un día atípico para la ficción en Telecinco

Telecinco ha aprovechado la gran final de 'Supervivientes 2026' para poner fecha al estreno de la que será una de sus grandes apuestas para este inicio del verano. Y es que la serie 'Ella, maldita alma' tomará el relevo del reality el próximo jueves 18 de junio a las 23:00 horas.

De esta forma, la cadena de Mediaset sorprende al apostar por ficción en una noche que ha estado dedicada históricamente a los realitys. Con ello, 'Ella, maldita alma' se enfrentará al recién estrenado 'El perro andaluz' en La 1, a 'Horizonte' en Cuatro, a 'Servicio secreto by Chicote' en La Sexta y a la espera de conocer la oferta de Antena 3 tras concluir la emisión de '¿A qué estás esperando?'.

'Ella, maldita alma' se convierte así en el primer estreno de Telecinco para este verano. En las próximas semanas, la cadena de Mediaset lanzará también la serie 'Romi' con María Cerezuela y Natalia Millán y 'Sandokán' con Can Yaman así como el docureality 'El camino de la verdad' con Luján Argüelles y el regreso de 'Universo Calleja' con Jesús Calleja.

La fe nunca fue tan peligrosa 💥



⛪️ #EllaMalditaAlma, estreno el próximo jueves 18 de junio, a las 23:00h, en #Telecinco pic.twitter.com/pvvo8kTEo6 — Telecinco (@telecincoes) June 11, 2026

Por otro lado, 'Ella, maldita alma' verá por fin la luz después de anunciar su producción en septiembre de 2024 en el South International Series Festival y de que un año después en ese mismo festival se estrenara el primer capítulo de la ficción. Ahora, tras meses guardada en un cajón se estrenará en abierto próximamente en Telecinco.

Maxi Iglesias y Martiño Rivas, al frente del reparto

Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova forman un peligroso triángulo amoroso en la ficción. Junto a ellos completan el reparto de la serie Nacho Fresneda ('Bosé', 'Madres. Amor y Vida' y 'El ministerio del tiempo'), María de Nati ('Entrevías', 'El secreto de Puente Viejo'), Antonio Gil ('Escándalo. Relato de una obsesión', 'La Reina del Sur'), Susana Córdoba ('El Príncipe', 'Arrayán'), Paco Marín ('Servir y proteger', 'Periodistas') y Ana Ruiz ('Camera Café', 'Mercado Central').

Esta nueva ficción, producida en colaboración con Plano a Plano ('El Príncipe'), que consta de un total de 9 episodios de 70 minutos de duración, narra la historia de amor imposible entre dos personas que luchan con todas sus fuerzas por negarse a sucumbir ante unos sentimientos que les arrollan: Fermín (Maxi Iglesias), un carismático sacerdote; y Ana (Karina Kolokolchykova) la mujer de su primo Isaac (Martiño Rivas), casi su hermano, cuya familia le acogió desde la infancia y que es, sin saberlo, el tercer vértice de este complejo triángulo amoroso.

A la vez que la trama principal presenta al espectador una amalgama de valores y sentimientos contrapuestos como el amor, la familia, la pasión, la culpa, la traición y la lealtad, la serie dibuja un retrato de la sociedad a través de la vida cotidiana de un rico abanico de personajes secundarios, sus relaciones, motivaciones e inquietudes; las peculiaridades de La Isleta, la localidad imaginaria en la que se desarrolla; una subtrama de intriga de política y corrupción; y referencias a la actualidad a través de elementos como la guerra de Ucrania o la multiculturalidad.

Así es 'Ella, maldita alma'

Imagen del trío protagonista de 'Ella, maldita alma'

La vida de Fermín, un joven y atractivo sacerdote, muy querido y admirado por los habitantes de La Isleta, el bonito pueblo de la costa donde se sitúa su parroquia, se complica cuando se trasladan a vivir allí su querido primo Isaac y su bella esposa, Ana, por quien casi inmediatamente empieza a sentirse atraído.

Cuando descubre que ella alberga los mismos sentimientos, se desencadena en su interior una lucha férrea, ya que si se dejara llevar por la tentación, la traición será doble: por un lado engañaría a Dios, al que ha dedicado toda su vida, y por otro a su primo, a quien quiere como a un hermano.

Por su parte, Ana considera que tiene una deuda impagable con Isaac por haberla alejado de su difícil y trágico pasado, por lo que ambos empezarán a vivir la pesadilla de tener que renunciar a su felicidad por lealtad. En esta situación, la pareja no solo tendrá que enfrentarse a un complicado dilema moral, sino a obstáculos más mundanos… y peligrosos.