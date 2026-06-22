RTVE anuncia hoy la retirada en su programación de 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra' y amplía 'Directo al grano'

La retransmisión del Mundial de Fútbol 2026 está provocando que RTVE tenga que alterar parte de su programación. Y es que aunque La 1 solo emite un partido por jornada, los diversos horarios de los encuentros está llevando a la cadena pública a que algunos de sus programas se vean afectados. Es el caso de 'Aquí la tierra' o 'La Revuelta' que han sido los grandes damnificados hasta la fecha.

Después de levantar toda su programación de tarde este domingo con motivo de la emisión del segundo encuentro de la Selección Española frente a Arabia Saudita; el lunes La 1 hará lo propio debido a otro importante partido y su horario de arranque.

En este sentido, hay que decir que el próximo lunes 22 de junio La 1 retransmitirá en directo el encuentro que enfrentará a Argentina y Austria. Un partido que comenzará a las 19:00 horas, por lo que afectará de lleno a casi toda la programación de tarde de la cadena.

Así, La 1 ha decidido dar máxima prioridad al evento deportivo y cancelar 'Valle Salvaje' y 'La Promesa', que volverán a desaparecer por segundo lunes consecutivo de la parrilla; así como también 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora y 'Aquí la tierra' con Jacob Petrus.

De esta manera, La 1 ha optado por alargar la emisión de 'Directo al grano' en media hora, por lo que el programa que conducen Marta Flich y Gonzalo Miró concluirá el lunes a las 18:15 horas. Justo después, la cadena ofrecerá el programa especial 'Camino a NY' con Marcos López y Lara Gandarillas y que servirá para analizar todas las sensaciones previas al encuentro entre los argentinos y los austriacos. Justo después, a las 18:45 horas, conectarán con el previo.

Así quedará la programación de tarde de La 1 este lunes 22 de junio: