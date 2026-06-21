Por segunda semana consecutiva, 'Valle Salvaje' verá alterada su emisión este lunes y faltará a su cita con la audiencia debido al Mundial de Fútbol. Y es que La 1 ha optado por levantar toda su parrilla salvo 'Directo al grano' por el partido entre Argentina y Austria que emitirá a partir de las 19:00 horas.

Pero el martes, 'Valle Salvaje' regresará a la parrilla de La 1 en su horario habitual a las 17:45 hora y ofrecerá cuatro nuevos episodios el resto de la semana.

En El Televisero te adelantamos todo lo que pasará en los próximos episodios de 'Valle Salvaje' del martes 23 al viernes 26 de junio:

Avance del capítulo 437 de 'Valle Salvaje' del martes 23 de junio

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria explota contra Mercedes ante Dámaso asegurando que es hija del mismísimo Satanás y que es de las que te la clava por la espalda. Y justo la duquesa de Miramar entra en escena.

Pepa le pide a Francisco que se comporte como un hombre y que apechugue con lo que ha hecho y el lacayo le asegura a su prometida que sigue siendo la persona de la que se enamoró.

Braulio le confiesa a su madre lo difícil que es acercarse a Manuela porque todo son desplantes. Tras ello, el joven invita a la hija de don Hernando a acudir juntos al teatro cuando se recupere de la caída.

El obispo estalla contra Victoria asegurando que es una indecente y una descarriada. Y Bárbara irrumpe en la Casa Pequeña suplicándole a Mercedes que haga algo con su tía Victoria para impedir el escarnio al que la están sometiendo.

Luisa vuelve a hablar con Leonor para recordarle que Rosalía no puede acercarse más a María y la doncella promete que hablará con su hermana. Pero después, Pedrito le informa que Rosalía se ha llevado a la pequeña.

Avance del capítulo 438 de 'Valle Salvaje' del miércoles 24 de junio

Don Aurelio impone a Victoria un castigo público que conmociona a todo el Valle y parece que nada ni nadie podrá impedirlo.

Braulio pide ayuda a Alejo para acercarse a Manuela, pero la joven parece interesada en otra persona.

Avance del capítulo 439 de 'Valle Salvaje' del jueves 25 de junio

En medio de la tormenta que sacude el valle, solo una persona es capaz de desafiar la voluntad de Don Aurelio, dejando a Victoria con la boca abierta.

En cuanto a Martín, el joven se desahoga con Leonor y ésta lo anima a sincerarse con Pepa. Es ahora o nunca.

Avance del capítulo 440 de 'Valle Salvaje' del viernes 26 de junio

Braulio se siente cada vez más inseguro con Manuela, mientras don Hernando pide a su hija que se quede en el Valle. Alejo, convencido de que su primo exagera, le propone un nuevo plan de conquista.

Mientras, un hallazgo de Luisa, Bárbara y Leonor lo cambia todo.