Jorge Javier Vázquez irrumpe en 'El tiempo justo' con este 'guantazo' a Gloria Camila sobre Rocío Carrasco

Este lunes 1 de junio se cumplen 20 años de la muerte de Rocío Jurado. Y en 'El tiempo justo' han querido hablar con Gloria Camila sobre el aniversario del fallecimiento de su abuela. Aunque una vez más todo ha versado en las críticas por la ausencia de Rocío Carrasco. Y quizás por ello, Jorge Javier Vázquez no ha querido quedarse callado en su conexión diaria con Joaquín Prat.

Tras contar cómo vivió ella el día de la muerte de Rocío Jurado, Gloria Camila se manifestaba sobre el último homenaje que le han hecho en Chipiona este fin de semana ante la ausencia de su hermana. "Yo intento mantener la unidad familiar como ella hubiese hecho, aunque evidentemente donde no puedo no puedo pero cada día estamos los que hemos querido estar juntos", aseveraba la colaboradora.

"¿Esa unión incompleta es una espinita que tienes clavada?", le cuestionaba entonces Leticia Requejo. "¿Pero hablas de mi hermana? Hombre a ver, evidentemente yo siempre he dicho que cuando pierdes a una madre y tienes una hermana mayor esperas que ella ejerza un poco y ocupe ese hueco. Pero si no ha podido ser ni se ha querido hacer yo tampoco puedo obligar a nadie", contestaba Gloria Camila en un nuevo ataque hacia su hermana Rocío Carrasco, y que derivaba en la defensa que después hacía Jorge Javier Vázquez.

Después de que 'El tiempo justo' recordara una vez más la ausencia de Rocío Carrasco, Joaquín Prat le preguntaba si echaba de menos a su hermana en esos homenajes. "Es que después de tantos años que no ha ido y que no la he tenido en mi vida es un poco ridículo que estemos esperando. Yo no tengo ningún contacto con ella, la llamé en algunas ocasiones cuando se dijo lo del diario y no recibí respuesta. No tengo contacto ni tampoco ella busca el contacto ni ha estado en este tipo de homenajes que le hace la familia o la asociación de RJ, La Más grande", sentenciaba Gloria Camila.

Jorge Javier Vázquez no se reprime tras lo visto en 'El tiempo justo': "Yo soy pro Rocío Carrasco"

Joaquín Prat y Jorge Javier Vázquez en el relevo de 'El tiempo justo' a 'El diario de Jorge'

"¿Tus sentimientos se han apagado con respecto a tu hermana o la sigues queriendo?", le repreguntaba Sandra Aladro. "Es que como bien dije no se puede echar de menos algo que no se ha tenido. Yo la he tenido en mi infancia pero luego cuando la he necesitado no estaba. Y después de su programa, y ver cómo se ríe de mi padre o hace comentarios ofensivos y sigue echando más leña al fuego pues sinceramente una persona que hace ese tipo de cosas no me genera ningún sentimiento", insistía la hija de Rocío Jurado.

"Pero y te duele?", le volvía a preguntar Leticia Requejo. "No me duele porque ofende quién quiere y no quién puede, pero no me hace gracia evidentemente", concluía Gloria Camila antes de que Joaquín Prat conectara con Jorge Javier Vázquez para darle el relevo y le avanzara los temas de 'El diario de Jorge'.

Y tras saludar a su compañero, Jorge Javier Vázquez no dudaba en decir de parte de quién estaba en toda esta guerra dejando claro que no está de acuerdo en lo que ha hecho Telecinco con Rocío Carrasco en los últimos años. "Yo soy pro Rocío Jurado y pro Rocío Carrasco que conste", sostenía el presentador sin pudor.