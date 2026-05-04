Gloria Camila se pronuncia sobre lo que hay tras el post de Rocío Flores sobre Rocío Carrasco en pleno día de la madre

Rocío Flores ha regresado al centro de la polémica tras sumarse a las publicaciones habituales del día de la madre con un comentado vídeo en el que aparece besando a Rocío Carrasco cuando era niña junto a su abuela. El debate sobre el último movimiento de la televisiva ha saltado al plató de 'El tiempo justo', y Gloria Camila no ha dudado en pronunciarse sobre su sobrina tras poner fin a su enfrentamiento en la feria de Sevilla.

Yo me quedo tiesa os lo digo de verdad 😳 pic.twitter.com/4nLKiqCRtB — Alba Medina (@albammmedina) May 3, 2026

"No sé si este es el primer paso hacia una posible reconciliación", comenzaba César Muñoz antes de repasar las imágenes junto a la hermana adoptiva de Carrasco. "Esta imagen la sube un club de fans por el día de las madres y bueno, ella lo sube sin más. Es un recuerdo bonito de su infancia y ya está, por qué no", ha señalado la colaboradora del espacio de Telecinco en referencia al clip compartido por su sobrina.

Gloria Camila se pronuncia sobre el vídeo de Rocío Flores besando a su madre: "Era una etapa en la que era muy feliz"

Así, no ha dudado en defender a Rocío Flores asegurando que no se trata de una escena extraña. "De hecho, no es la primera vez que compartiendo imágenes se emociona. En 'De viernes' cuando le pusieron algo de su infancia ella también lo sentía y se emocionaba, no es nada raro", ha señalado Gloria Camila defendiendo a la televisiva.

"¿Es un anhelo de lo que pueda venir en el futuro?", ha insistido Joaquín Prat en un intento de sonsacar a la joven si Flores tiene sobre la mesa un posible acercamiento a su madre. "Eso se lo tenéis que preguntar a ella. Yo solo digo que es una etapa feliz en la que ella era muy pequeña, estaba con mi madre y con su madre ya está", se ha limitado a contestar la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado.

Sin embargo, Leticia Requejo ha ido más allá en su teoría sobre la historia compartida por Rocío Flores. "Hay una intención clara, si no es una reconciliación es que vuelve a gritar al mundo 'mamá te echo de menos, te necesito'...", ha insistido la colaboradora sin conseguir que Gloria Camila se inclinase por ese giro de los acontecimientos en la complicada relación que mantienen madre e hija.

"Eso no quita que la nostalgia de un tiempo que fue feliz siga ahí y que sea un dolor, que, aunque se aprenda a vivir con él, sigue estando ahí. Es inevitable pensar que a Rocío le agrade la situación a la que le ha llevado la vida", ha señalado Sandra Aladro, descartando que dicha publicación sea un claro indicador de una "reconciliación" en el horizonte. "Lo ha compartido y sin más", añadía Gloria sin extenderse.