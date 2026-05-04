María Lamela dejó en evidencia a Aratz Lakuntza en 'Supervivientes' por su polémica acción con Maica

María Lamela sacó la cara por Maica Benedicto cuando Aratz Lakuntza, ganador de la nueva Batalla de Titanes de 'Supervivientes 2026', decidió descartarla para acceder a la suculenta tarta de chocolate que la organización puso en juego y que obtuvo el deportista de élite como recompensa.

Un domingo más, Poseidón enfrentó al vencedor de los dos juegos clasificatorios a un duro dilema: debía elegir quién comía el siguiente (en caso de no hacerse con el premio en su totalidad) y qué dos compañeros no optaban a ese placer.

Aratz Lakuntza escogió a Gerard Arias para que pudiera degustar esa codiciada tarta tras cortarse él una generosa ración. Argumentó que le seleccionaba porque había sido el segundo clasificado y que eso tenía que ser valorado. A continuación, el robinsón vasco designó a Maica, que había quedado en tercer lugar.

Por tanto, Aratz entró en una clara contradicción en su criterio a la hora de tomar decisiones en uno u otro sentido. Y por eso, María Lamela no tuvo reparos en ponerle en evidencia en directo: "El tema es que Maica se queda sin comer habiendo quedado tercera y Gerard come porque, según has dicho, ha quedado segundo y lo valorabas".

Con esta intervención, la presentadora de 'Supervivientes 2026' en Honduras puso voz a muchos telespectadores del formato, que también afearon esa acción de Aratz Lakuntza con Maica Benedicto después de haber aguantado más de 20 minutos en una extenuante prueba.

"Tenía dudas entre Claudia y Maica, que son las dos que menos me están aportando a mí en mi aventura, en mi convivencia. Y como Claudia creo que ha tenido mala suerte últimamente y no quería descartarla de primeras...", trató de justificarse el joven.