Qué invitados van hoy, lunes 4 de mayo a 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE

Tras despedir la semana recibiendo por primera vez a Jordi Évole, 'La Revuelta' regresa este lunes con más sorpresas para arrancar por todo lo alto el mes de mayo. David Broncano se reencontró después de años con el rostro de La Sexta con motivo del estreno de 'Sidosa' en cines. El periodista acudió al espacio de TVE para "tender un puente" entre Atresmedia y la corporación pública, así como promocionar su documental junto a Eduardo Casanova sobre el VIH.

La visita del comunicador se tradujo este jueves en un 10.8% de share y 1.194.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero', consiguió un 11.6% de share y 1.295.000 espectadores gracias a la visita de Borja Sémper, portavoz nacional del Partido Popular. Por su parte, 'Supervivientes' se conformó con un 8.1% de cuota de pantalla y 904.000 espectadores durante su franja exprés en Telecinco.

Berto Romero y Lola Lolita, los invitados de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy lunes, 4 de mayo 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Hombres G, que regresan al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo documental 'Los mejores años de nuestra vida', en la que el grupo repasa sus cuarenta años sobre los escenarios y los éxitos que han marcado su carrera. Por su parte, David Broncano recibirá a Berto Romero y Lola Lolita.

Antes de acudir a su cita con Marc Giró de este martes en La Sexta, el viejo amigo del programa visitará una vez más a David Broncano con varios proyectos bajo el brazo, entre ellos su espectáculo 'Lo nunca visto', que cuenta con nuevas funciones este 2026 en Madrid y otras ciudades, así como la última temporada de 'El consultorio de Berto' en Movistar Plus+.

Por otro lado, la creadora de contenido acudirá a 'La Revuelta' de cara a la próxima edición de su festival 'Lola Lolita Land', que regresará a Madrid el próximo 26 de mayo con su tercera edición en el recinto de IFEMA con una temática de circo. Así, la influencer desvelará todos los detalles de esta nueva cita con sus seguidores tras el éxito de las dos primeras jornadas.