RTVE ha arrancado la semana con un nuevo señalamiento público. Esta vez, desde una cadena de la competencia como Cuatro, perteneciente al grupo Mediaset España. La plataforma, 'En boca de todos', el siempre controvertido programa capitaneado por Nacho Abad; y el autor, Antonio Naranjo, principal vocero de la derecha.

Todo ha comenzado cuando Ramón Espinar ha señalado un claro sesgo informativo a la hora de abordar el caso 'Kitchen', la trama de corrupción del PP, y los casos que afectan a Ábalos y Koldo (PSOE) y que se están juzgando al unísono en los tribunales. Así, el colaborador ha ironizado con que éste último es un "tema predilecto de este programa".

Tras escucharle, Nacho Abad le ha interpelado, preguntándole si le parecía mal que en 'En boca de todos' se hablara del caso Ábalos. "A mí no me parece mal que se hable de esto. Lo que me parece mal es que es probable que haya gente en este país que tenga la impresión de que hay dos dimensiones y dos multiversos diferentes en los que pasan cosas distintas. Uno, el que tiene que ver con la agenda y los medios de comunicación de la derecha. Y otro, el que tiene que ver con la agenda y los medios de la izquierda", ha esgrimido Espinar.

"En este país se puede tener la impresión de que, en función del canal que pongas, vives en un país o en otro, y eso me parece mal", ha defendido el politólogo. "¿A ti te parece que desde el punto de vista político, no digo judicial, tiene la misma importancia 'Kitchen' que el 'caso mascarillas'?", le ha cuestionado Abad. "Mucho más relevante", ha aseverado Ramón Espinar.

En ese momento, Antonio Naranjo ha tomado palabra para lanzarse a señalar a Radio Televisión Española. "Para aplicar eso que decís ya existe una cadena de televisión, que es RTVE, que hace maratones para proteger a Pedro Sánchez. Cuando vayáis a esa cadena, me gustaría que les dijérais que, cuando se tiran tres meses haciendo maratones sobre el cribado del cáncer en Andalucía, lo mismo el foco de atención pública no estaba ahí", ha afirmado.

Naranjo, presentador a sueldo de la Telemadrid de Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que "de la 'Kitchen' hemos estado hablando 10 años con la misma contundencia". "Lecciones de lo que se debe hacer, no. Y más cuando luego pongo la otra cadena y lo que veo son telemaratones para proteger a Pedro Sánchez, señalando a cualquier persona: periodista o cadena que simplemente tiene otra versión de la vida", ha reiterado el tertuliano, vertiendo así fuertes acusaciones contra la corporación presidida por José Pablo López.

"Yo pongo tu programa y parece que estoy en otro planeta", le ha arreado Ramón Espinar respecto a la archidenunciada manipulación en su programa diario en 'TeleAyuso'. Ha sido en ese instante cuando Antonio Naranjo ha apuntado directamente a dos de las caras principales de TVE: "Por supuesto, no vas a pretender que en mi programa se hable de lo que quiera Jesús Cintora y Javier Ruiz".

"Pretendo que hagas un programa plural en una tele pública", ha rebatido Espinar. "¿Sabes lo que es más plural siempre? Intentar decir la verdad. No existe esa colisión entre lo que es plural pero luego mentimos. Lo que hay que hacer es decir la verdad", ha verbalizado Naranjo, deslizando así que Cintora, Ruiz y la parrilla general de TVE se dedica a mentir.