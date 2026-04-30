Severo golpe judicial de la Audiencia Provincial de Madrid a Antonio Naranjo por difamación

Antonio Naranjo tendrá que cesar en la publicación de mensajes difamatorios de Max Pradera en redes sociales así como eliminar todas las publicaciones en su perfil de X referidas a la imputación del periodista por "una agresión física, acoso y maltrato". Así lo ha decidido el Tribunal de Instancia de Pozuelo de Alarcón esta semana, y el escritor no ha tardado en celebrar en redes su última victoria legal contra el presentador de Telemadrid.

"Requiérase a la parte ejecutada, D. Antonio Javier Rodríguez Naranjo, para que en el plazo de diez proceda a dar cumplimiento a la Sentencia dictada por la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid en fecha 30 de junio de 2017 y cese en la publicación en la red social 'X' o en otra cualquiera, de mensajes que insistan en la imputación al Sr. Pradera de una agresión física, acoso y maltrato", puede leerse en la resolución judicial compartida por Pradera.

La justicia obliga a Antonio Naranjo a desistir en su difamación en redes a Max Pradera

Así, la justicia advierte a Antonio Naranjo en la citada resolución que, de persistir en este tipo de publicaciones difamatorias "amparándose en los hechos que recogió la Sentencia dictada en primera instancia por este Juzgado en el Procedimiento Ordinario 654/2014", que fue revocada por la Audiencia Provincial, podría "incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial y se le podrían imponer multas coercitivas hasta el cumplimiento".

Y Max Pradera no tardó en compartir este miércoles con sus seguidores de X la resolución que condena los intentos de difamación del presentador de Telemadrid. "Resumen del Auto que condena a Antonio Naranjo a retirar en 10 días nuevos tweets difamatorios. Por orden de la Audiencia Provincial de Madrid, Mandarino tiene obligación de NO HACER (no seguir difamando) y esa obligación es A PERPETUIDAD", ha escrito el escritor en su perfil.

Resumen del Auto que condena al REO @AntonioRNaranjo a retirar en 10 días nuevos tweets difamatorios contra @maxpradera



Por orden de la Audiencia Provincial de Madrid, Mandarino tiene obligación de NO HACER (no seguir difamando) y esa obligación es A PERPETUIDAD. pic.twitter.com/aZZWt8eSqQ — Max Pradera 🚀 (@maxpradera) April 29, 2026

Estas medidas legales han llegado después de que Antonio Naranjo publicase en su cuenta de X una de las páginas de la sentencia del juzgado de primera instancia de la denuncia que interpuso contra el periodista por una supuesta agresión, la cual fue revocada por la Audiencia Provincial de Madrid y más tarde en 2022 se tradujo en una condena para el presentador por inventarse los hechos.

"Le condenaba a una indemnización, la percibí; le condenaba a publicar en Twitter y en Periodista Digital una rectificación o la publicación de la sentencia; y luego le condenaba a una tercera cosa que él se ha olvidado, que es a cesar por completo. No es una cosa que improvisó la jueza ponente, sino que emana de la Ley de Protección al Honor a cesar en la actividad difamatoria", ha recordado Max Pradera en unas declaraciones para El Plural sobre su primera victorial legal sobre el rostro de Cuatro.

Así, no ha dudado en arremeter contra Antonio Naranjo y su "pérdida de memoria" al persistir en su difamación en redes. "Él, como ha pasado tanto tiempo y es tan obtuso, debe pensar que ese mandato judicial decae con el paso del tiempo, como que caduca, como los alimentos, pero no. Estoy protegido ya para siempre por la Audiencia Provincial contra cualquier intento de injerencia en mi honor y en su vuelta a que la verdad de Primera Instancia es la buena, y que yo soy un maltratador y que le pegué", ha sentenciado Pradera ante el citado medio.

"Es decir, que un tribunal de tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid tumbó por completo la sentencia de instancia en sus argumentos y este tío sigue exhibiendo una sentencia que es papel mojado", ha recordado el escritor sobre la sentencia. "Es decir, que un tribunal de tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid tumbó por completo la sentencia de instancia en sus argumentos y este tío sigue exhibiendo una sentencia que es papel mojado", ha señalado sobre este nuevo capítulo en su batalla legal.

"Lo único que voy a hacer es buscar el amparo, esta vez del tribunal sentenciador que le ha condenado a no volver nunca más a hacerlo. Es que hasta que se muera no podrá decir nada de mí de que yo le pegué una paliza, de que yo soy un maltratador", asegura el periodista, que también ha advertido a Antonio Naranjo desde su cuenta de X el plazo de tiempo con el que cuenta para eliminar todas las publicaciones referentes a su "condena de maltrato".