TVE anuncia otros cuatro famosos que participarán en 'MasterChef Celebrity Legends', su nueva versión 'All Stars'

TVE sigue revelando con cuenta gotas la identidad de los concursantes que participarán en 'MasterChef Celebrity Legends', la nueva versión del talent de cocina con algunos de los famosos más icónicos que ya pasaron por las cocinas del programa.

Así, este sábado, 'D Corazón' ha revelado la identidad de otros cuatro concursantes que volverán a ponerse el delantal y a intentar convertirse en el mejor cocinero tras haber pasado ya por el formato.

La diseñadora y jueza de 'Maestros de la costura', María Escoté, el humorista y presentador Florentino Fernández, el aristócrata y empresario Pocholo Martínez-Bordiú y la actriz y colaboradora de televisión, Bibiana Fernández se suman a la lista de participantes de esta nueva versión de 'MasterChef Celebrity'.

Una lista en la que también se encuentran el cineasta Santiago Segura, la actriz y presentadora Anabel Alonso, que vuelve por cuarta vez al formato tras haber sido la ganadora de 'MasterChef Especial Navidad' y se reencontrará con la otra 'Retal', Bibiana Fernández; así como el actor Juanjo Ballesta y el torero Manuel Díaz El Cordobés.

A ellos hay que unir también el nombre del cantante David Bustamante, que volverá también a enfundarse el delantal de 'MasterChef Celebrity Legends' según ha avanzado Poco Pasa TV.

Con 'MasterChef Celebrity Legends', TVE y Shine Iberia quieren celebrar el décimo aniversario de 'MasterChef Celebrity' al más puro estilo 'Supervivientes All Stars' rescatando a algunos de los concursantes más famosos que pasaron por el programa.

La intención de la productora es arrancar las grabaciones de 'MasterChef Celebrity Legends' a lo largo del mes de mayo para su emisión en otoño. En el programa se mantendrá el jurado de la décimo cuarta edición del talent que está actualmente en emisión en La 1, es decir los ya asentados Pepe Rodríguez y Jordi Cruz junto a la nueva jueza, Marta Sanahuja.