Quique 'Torito' pone sobre la mesa el motivo de su despido en Telecinco: "Decidieron cortar por lo sano"

Quique Torito se ha sincerado como nunca sobre cómo se fraguó realmente su despido de Telecinco en una reciente entrevista en la que ha hecho balance sobre su carrera televisiva. El reportero ha hecho un detallado repaso de los proyectos que le llevaron al estrellato, y al rememorar su etapa en Mediaset ha destapado el reportaje que le costó su puesto en la cadena y cómo 'MasterChef' le "salvó".

En una reciente entrevista para la revista Semana el comunicador ha rememorado sus inicios en 'Vitamina N', un programa de una televisión local en el que comenzó a formar su persona televisiva. "Fue ahí donde se creó el personaje, o el producto, de Torito tal y como lo conocemos hoy. Incluso las rastas que llevé durante años nacen de un reportaje que hice en una peluquería durante aquel casting", ha recordado.

Torito recuerda su abrupto despido de Telecinco: "Consideraron que uno de mis reportajes fue de mal gusto"

"Yo era una superestrella, pero no tenía dinero ni para pagar un taxi, te lo juro", reconocía Quique Torito, recordando también durante la entrevista como llegó su salto a Telecinco. "Los ejecutivos de Mediaset vieron ese programa y varios acabamos haciendo 'TNT', que fue el sustituto de 'Crónicas Marcianas'. Estábamos Jordi González, que fue el presentador de ambos espacios, Marta Torné o Raúl Gómez, con el que compartí piso en Madrid", ha rememorado.

Ha sido entonces cuando ha reflexionado sobre cómo su estilo desvergonzado, el cuál le hizo destacar durante gran parte de su carrera, jugó finalmente en su contra en Mediaset."Si he durado 25 años en esta profesión es porque he jugado con los límites. A veces al borde y a veces pasándome. De hecho, me echaron de Telecinco porque consideraron que uno de esos reportajes fue de mal gusto", ha desvelado el televisivo.

"Me mandaron a hacer un reportaje a un Salón Erótico en Galicia. Allí una chica hacía un espectáculo con una botella de agua. Se emitió una pieza que yo no había editado, en la que parecía que hacía algo que no gustó nada en la cadena", ha explicado Torito, reflexionando sobre la radical determinación del grupo. "Decidieron cortar por lo sano. Me afectó muchísimo", ha reconocido.

"Ese mismo día acababa de firmar el contrato de una casa. Me pilló muy joven y sin herramientas. Ahora habría ido directamente al despacho del director general a pedir explicaciones. Aquello me enseñó que, cuando pasa algo grave, tengo que hablar yo directamente con los de arriba", ha asegurado el comunicador, confesando cómo se recuperó tras su despido. "Volví a la tele nacional en un programa de Antena 3 que competía contra 'Sálvame'. Estando allí me propusieron volver a Telecinco, primero con 'Vuélveme loca' y después con María Teresa Campos en 'Qué tiempo tan feliz'. Fui de los pocos que se mantuvo en 'Viva la vida' y más tarde fui muy feliz en ‘Zapeando", ha recordado.

Y no ha dudado en sincerarse sobre el miedo que volvió a sentir tras su despido de 'Zapeando'. "Hubo un ajuste y se cargaron a nueve colaboradores, entre ellos yo. Se me cayó el programa y todo lo que llevaba asociado. Pensé que volvería a trabajar enseguida, pero cuando dejas de salir, nadie se acuerda de ti. Fue duro", explica Quique Torito, recordando también el formato que "le salvó".

"En ese momento apareció ‘MasterChef’ y ahora estoy explorando algo que me gusta mucho: concursar. ‘El Grand Prix’, ‘Pasapalabra’. Estoy encantado. ¡Y todavía me quedan muchos concursos por hacer!", ha adelantado el televisivo, confesando que pudo "tirar de ahorros" para superar ese nuevo contratiempo laboral. "Nunca llegué al punto de tener que aceptar proyectos que no me apetecían. Me ofrecieron reconvertirme en colaborador de corazón, pero ese no es mi sitio", ha asegurado.