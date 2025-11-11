Encuesta: ¿Quién debe ser el ganador de 'MasterChef Celebrity 10': Mariló Montero, Torito, Juanjo o Miguel Torres?

Tras la semifinal de este lunes en la que José Manuel Parada ha tenido que colgar el delantal quedándose a las puertas de la última entrega; el próximo lunes TVE emitirá la gran final de 'MasterChef Celebrity 10' .

Mariló Montero, Quique Jiménez 'Torito', Miguel Torres y Juanjo Bona son los cuatro concursantes que han conseguido llegar a la final del talent de cocina en TVE. Tan solo dos de ellos lograrán llegar al duelo final del programa.

Como es habitual, el primero de los duelistas saldrá del último gran reto en el que los cuatro finalistas tendrán que seguir a un chef. El segundo se clasificará en la última prueba de exteriores de 'MasterChef Celebrity 10'. Los otros dos se quedarán en tercer y cuarto lugar.

El que gane ese duelo final se sumará a la lista de ganadores de 'MasterChef Celebrity' en la que ya se encuentran Miguel Ángel Muñoz, Saúl Craviotto, Ona Carbonell, Tamara Falcó, Raquel Meroño, Juanma Castaño, Miki Nadal, Lorena Castell, Laura Londoño e Inés Hernand.

¿Y tú quién quieres que gane? ¡Vota ya en nuestra encuesta!