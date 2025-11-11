'MasterChef Celebrity 10' elige a sus cuatro finalistas en TVE tras la última expulsión de este concursante

Los fogones de 'MasterChef Celebrity' están a punto de apagarse en TVE tras alcanzar su semifinal este lunes. Así, el talent de cocina ya tiene a sus cuatro finalistas que lucharán por la victoria la próxima semana.

La semifinal de 'MasterChef Celebrity 10' ha contado con una invitada de excepción en la primera prueba de la noche. Y es que Victoria de Marichalar, la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar ha visitado por primera vez las cocinas del espacio de TVE tras su paso por 'El desafío' en Antena 3.

La sobrina de los reyes Felipe y Letizia visitaba el formato en una prueba que homenajeaba al champagne. En ella, los semifinalistas han tenido que replicar un plato del chef José Manuel Miguel (una estrella Michelin) inspirado en su experiencia en Francia y que marida perfectamente con champagne. Un reto en el que los concursantes han contado con el hermano de Mariló Montero, Martin, el novio de Juanjo y ex concursante de 'OT 2023', la madre de Miguel Torres, el marido de Torito y la prima de José Manuel Parada.

Tras la cata, los jueces anunciaban que los dos mejores concursantes de la prueba eran Miguel Torres y Torito. Finalmente era el reportero y presentador el mejor de la primera prueba de la noche con lo que además se llevaba el premio de 4.000 euros, que decidía donar a la fundación daleCandELA.

Mariló Montero y Torito, primeros finalistas de 'MasterChef Celebrity 10'

Después, en la prueba de exteriores y última prueba por equipos los concursantes viajaban hasta Arriondas (Asturias) para visitar uno de los templos de la alta cocina asturiana: Casa Marcial. Se trata de un restaurante donde las recetas de toda la vida se transforman en platos de altísima cocina. Un espacio incomparable, galardonado con tres estrellas Michelin y una Estrella Verde.

Así, el chef Nacho Manzano abría las puertas de su casa para que los dos equipos de 'MasterChef Celebrity 10' elaboraran un menú diseñado por el propio chef que combinaba el respeto por la tradición, la valentía de la innovación y el amor por las elaboraciones bien ejecutadas. Todo ello era catado por 28 invitados de la familia Manzano.

Antes de arrancar la prueba, Pepe, Samantha y Jordi anunciaban que aunque el cocinado iba a ser por equipos el veredicto sería individual. Y además que en esta ocasión se trataba del reto de la doble capitanía por lo que el capitán tendría que liderar los dos equipos. Y Torito como el mejor de la prueba decidía elegir a José Manuel Parada siendo bastante desastre incluso con amago de querer abandonar.

Finalmente, los jueces daban su veredicto y anunciaban que los dos primeros finalistas de 'MasterChef Celebrity 10' son Mariló Montero y Torito. Mientras que José Manuel Parada, Juanjo Bona y Miguel Torres a pesar de que se iba a juzgar por separado y no por equipos.

José Manuel Parada, último expulsado tras intentar tirar la toalla

Y de vuelta a las cocinas, los delantales negros se enfrentaban a la última prueba de eliminación. Uno de ellos sería eliminado antes de la gran final y los otros se convertirían directamente en finalistas junto a sus compañeros que ya se habían clasificado en la prueba anterior.

Y no era un reto sencillo pues para ganarse su plaza en la final de 'MasterChef Celebrity' los delantales negros tenían que reproducir con precisión el postre de la chef Mar Ibáñez (una estrella Michelin), que contaba con un ingrediente que jamás imaginaron ver en un plato dulce: la coliflor. Era una prueba en la que el cantante Bertín Osborne se convertía además en invitado posiblemente como reclamo a su futuro fichaje por el programa tras varios años rumoreándose como concursante.

Este último reto superaba a José Manuel Parada que después de amagar con abandonar en la prueba por equipos volvía a querer tirar la toalla en la prueba de eliminación. "Me da mucha pereza", decía una y otra vez cuando empezaba a tener que cocinar. Y el presentador se derrumbaba y decía que quería irse de este mundo feliz y no llorando. "¿Sabes como me iría feliz? Cocinando fatal pero con el cariño de esta gente que ha estado siempre echándome mierda", soltaba mirando a la galería donde estaban Torito y Mariló.

Finalmente, Pepe Rodríguez anunciaba que el último expulsado de 'MasterChef Celebrity 10' antes de la gran final del próximo lunes era José Manuel Parada. De esta manera, Miguel Torres y Juanjo Bona se convertían también en finalistas sumándose a Mariló Montero y Torito.

¡Felicidades! Juanjo Bona y Miguel Torres se convierten en finalistas de #MCCelebrity 10 https://t.co/5KB3O2Hudc pic.twitter.com/hnhazlUTB1 — MasterChef (@MasterChef_es) November 11, 2025

Antes de despedirse de las cocinas de 'MasterChef Celebrity', José Manuel Parada aseguraba que estaba muy agradecido y que no se esperaba haber llegado hasta casi el final. "Tenéis que entender que llevo trabajando en esto desde los 15 años y por el trabajo he renunciado a muchas cosas muy importantes como cuidar de mi madre, tengo que operarme de la vista, no he tenido vida", reconocía.

Asimismo, pese a que ha tenido muchos rifirrafes con sus compañeros, Parada dejaba claro que le gustaría olvidarse de las cosas desagradables que han podido pasar y que a algunos les gustaría volver a verlos. Por último ha confesado que para él el ganador debería ser Torito porque es el más completo y aunque le ha hecho mucho de rabiar es quién debe llevarse el premio.