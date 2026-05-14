Mariló Montero genera mucho lío con esta teoría conspiranoica ante Ayuso y Antonio Naranjo en Telemadrid

Mariló Montero sigue dejando declaraciones polémicas en cada una de sus intervenciones en televisión. La última fue el pasado martes cuando en plena entrevista a Isabel Díaz Ayuso en 'El análisis: diario de la noche' de Antonio Naranjo no dudó en exponer una teoría sobre Pedro Sánchez y de lo que es capaz de hacer de cara al próximo año para no convocar elecciones.

Así, en plena entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, y después de que esta volviera a poner sobre la mesa el miedo que ha pasado en su viaje a México y como el gobierno de España no le ha protegido, Mariló Montero no se contenía y lanzaba una teoría que está levantando mucha polémica.

"Hay teorías que dicen que Pedro Sánchez es capaz de inventarse cualquier cosa para no convocar elecciones en el 27", empezó diciendo la presentadora y colaboradora de televisión. "Hay incluso quien dice que podría hasta fomentar catástrofes como una nueva pandemia", apostillaba.

Mariló Montero la lía al exponer en Telemadrid que Pedro Sánchez "creará una pandemia" en 2027

Tras ello, Mariló Montero se dirigía a Isabel Díaz Ayuso para preguntarle si ella creía que Pedro Sánchez es capaz de llegar a ese punto para no convocar elecciones en el 2027. "El hecho de que simplemente nos lo planteemos o que se lo plantee tanta gente dice hasta donde hemos llegado", contestaba Ayuso.

Así, Mariló Montero no tuvo ningún reparo en llevar a la televisión pública que controla Isabel Díaz Ayuso y al programa de Antonio Naranjo, que fue última opción en Madrid ese mismo día, una teoría de lo más ultra que es capaz de asegurar que el presidente del Gobierno es el causante de la crisis sanitaria que se desató por el covid.

Y lo peor es que llega después de que tanto Isabel Díaz Ayuso como Vox hayan sido capaces de defender que la crisis del hantavirus también ha sido provocada por Pedro Sánchez para evitar que se hable de corrupción y del caso Koldo. En definitiva, una manera de generar odio e incertidumbre en la sociedad llegando a sobrepasar todos los límites.