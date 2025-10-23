Torito impugna lo dicho por Fernando Tejero contra 'MasterChef Celebrity' y si hay pinganillos dentro

Quique Jiménez 'Torito' continúa en la carrera por la victoria de 'MasterChef Celebrity', enfrentándose a retos culinarios cada semana y viviendo una intensa experiencia entre fogones que muchos han descrito como "una farsa". Sin ir más lejos, Fernando Tejero volvió a cargar contra el concurso de TVE hace semanas y el concursante de la actual edición ha sorprendido al echar por tierra las palabras del actor.

Ha sido durante su última aparición en 'El despertador' de RNE cuando le han preguntado al televisivo por lo que ocurre tras las cámaras en el talent culinario de La 1 y no ha dudado en afear las palabras del cordobés. "Fernando Tejero dijo algo que no es real, que hay pinganillos en 'MasterChef'. Esto no es real", ha comenzado aclarando el antiguo colaborador de 'Zapeando'.

Quique 'Torito' desmiente las acusaciones de Fernando Tejero sobre la manipulación en 'MasterChef Celebrity'

"Te lo digo yo porque si no el pinganillo lo tendría yo y todas las locuras que hago salen de mi propio ser", aseguraba Torito, insistiendo en que la dirección del programa no fabrica las situaciones ni rema a favor del conflicto y la tensión entre los concursantes. Sin embargo, Fernando Tejero no es el único que ha denunciado la manipulación en el concurso, con Patricia Conde, Jesús Castro o Almudena Cid lanzando acusaciones parecidas en el pasado.

Pero el concursante de la actual edición de famosos parece tener claro el motivo de este resentimiento con el formato. "Pasa mucho en 'MasterChef', en las diferentes ediciones, que la gente que ha quedado en malas posiciones tiene mal perder. Es muy difícil reconocer que tú lo has hecho mal y siempre intentas acusar a algo", ha señalado el periodista sobre las duras palabras de Fernando Tejero sobre el concurso de TVE.

"Siempre pasa en cada edición que los primeros que se van suelen hablar mal del formato, no los últimos de cada edición. Un formato así que te ha dado trabajo durante bastantes meses no hace falta con los años meter esta mierda", ha insistido Torito, echando por tierra la tajante denuncia del protagonista de 'Aquí no hay quién viva'. "Está guionizado, a mí me decían por el pinganillo que le diera caña a Loles", aseguró el actor durante su visita al pódcast 'Poco se habla'.

Pero Fernando Tejero no ha guardado silencio ante la réplica del televisivo, señalando su hipocresía en una publicación de 'El despertador' en Instagram. "Cuando hago un proyecto doy la vida. Siempre lo doy todo porque pienso que me pueden echar en ese momento porque me ha pasado en dos ocasiones", ha comenzado explicando el comunicador en el vídeo publicado en la plataforma.

"En Telecinco de un día para otro decidí irme del programa cuando empezaron a tratarme mal y de un día para otro me fui sin finiquito ni me pude despedir de nadie. La tele es muy guapa porque yo vivo dedicado a la tele pero es muy cruel en ese sentido", señalaba Torito sobre su salida de Mediaset. Una reflexión que Tejero ha utilizado para increparlo en los comentarios.

"Pues según tú no hay que hablar mal del lugar donde te dieron de comer…. Por la boca muere el pez", ha contestado el actor en los comentarios del post que recogía sus declaraciones, contestando alto y claro al discurso del televisivo en defensa de 'MasterChef Celebrity', programa que Tejero pensó iba a acabar con su carrera. "Es como Drácula cuando ve una cruz, vamos yo decía 'los hijos de puta estos me van a hundir la vida", llegó a señalar el cordobés sobre su experiencia en la primera edición del formato.