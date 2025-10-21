TVE toma una importante determinación sobre 'MasterChef' y su futuro en La 1 en el año 2026

Son pocos los formatos nuevos que consiguen hacerse un hueco en las cadenas de televisión. Mientras que hay muchos programas que se consolidan como es el caso de 'MasterChef'. El talent de cocina no para y mientras está en emisión la décima edición de su versión con famosos ya prepara la nueva de su versión original.

Desde su estreno en 2013, 'MasterChef' ha emitido casi 40 ediciones del formato producido por Shine Iberia con Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz como jueces entre la versión con anónimos, la 'Junior', la 'Celebrity', la de abuelos así como la especial de 'Navidad'.

Y en plena emisión de 'MasterChef Celebrity 10'. TVE ha anunciado la renovación del formato original y ha abierto el casting de su decimocuarta edición, que salvo sorpresa, verá la luz en la primavera de 2026 como es habitual.

RTVE y Shine Iberia (Banijay Iberia) abren el casting de 'MasterChef 14' en busca de auténticos apasionados por la gastronomía. Una gran oportunidad para los que sienten respeto por el producto, devoción por el sabor y deseo de aprender técnicas culinarias que eleven sus recetas a otro nivel. Solo tienen que inscribirse en este enlace y demostrar su talento como ya hicieron todos los ganadores de la historia del programa.

Gabriela Hinojosa fue la última ganadora de 'MasterChef 13' en una de las finales más apasionantes y reñidas de la historia. Su menú, un homenaje a su familia, recorría su pasado, presente y futuro a través de los sabores inconfundibles de las tres ciudades que han marcado su vida. Gracias a esta arriesgada propuesta cargada de emoción y técnica, Gabriela no solo se alzó con el trofeo que le acredita como campeona de MasterChef España, sino también con un premio en metálico de 100.000 euros y la publicación de su propio libro de recetas.

Y aunque el talent de cocina no ha parado de perder audiencia en todas sus versiones, de hecho 'MasterChef Celebrity 10' está anotando su mínimo histórico en espectadores por debajo del millón, TVE sigue confiando en el programa. La última edición de la versión con anónimos cerró con una media del 15,1% de cuota, 864.000 espectadores y casi 3 millones de espectadores únicos.