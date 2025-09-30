Fernando Tejero abre el melón de lo vivido en 'MasterChef' y denuncia su montaje: "Está guionizado"

Fernando Tejero formó parte de la primera tanda de famosos que se atrevió a ponerse ante los fogones de 'MasterChef Celebrity', y queda claro que no guarda un buen recuerdo del talent de cocina de La 1. El actor ha rememorado en una reciente entrevista su nefasta experiencia el concurso, señalando a la organización por guionizar las escenas, destapando que le pedían por pinganillo que atacase a Loles León.

Durante su última visita al pódcast 'Poco se habla', el que fue protagonista de 'Aquí no hay quién viva' y 'La que se avecina', ha recordado su participación en el popular formato de TVE, asegurando que no tardó en arrepentirse de su fichaje. "El primer día me dije 'eres gilipollas ¿qué haces aquí?", ha comenzado explicando a Ana Brito y Xuso Jones, recordando que en un principio no quería, pero terminó aceptando la oferta.

Fernando Tejero carga de lleno contra 'MasterChef Celebrity': "Me dio ansiedad"

Así, Fernando Tejero no dudaba en denunciar cómo el equipo del programa asigna "roles" a los concursantes en cada edición. "Está el guapo, el borde, el simpático y a mí me tocó ser el borde", sentenciaba a continuación, destapando las indicaciones que recibía fuera de cámara para cargar contra sus compañeros durante las pruebas.

"Está guionizado, a mí me decían por el pinganillo que le diera caña a Loles", ha asegurado haciendo referencia a sus enfrentamientos con la actriz durante su paso por el talent, los cuales generaron un revuelo que el cordobés no supo gestionar. "Cuando ponen el primer capítulo en emisión yo iba viendo el programa y viendo las redes, y a mí me dio ansiedad", ha confesado el actor.

Fernando Tejero ha insistido entonces en que 'MasterChef Celebrity' fabricó una imagen distorsionada de él y cómo le afectó. "Sobre todo porque es mentira. Yo tengo mi mala hostia como cualquiera pero no, ahí es como lo montan. No lo volví a ver más", ha confesado el antiguo protagonista de 'La que se avecina', asegurando que no siguió el resto de emisiones de la edición de 2016.

"Es como Drácula cuando ve una cruz, vamos yo decía 'los hijos de puta estos me van a hundir la vida", ha terminado explicando el actor entre risas, dejando más clara su pésima experiencia en el talent show culinario de Shine Iberia en TVE, que actualmente continúa ofreciendo nuevas entregas cada lunes de su décima entrega de su versión con famosos.