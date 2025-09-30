'MasterChef Celebrity 10' sorprende con doble expulsión en TVE y dice adiós a la gran alegría de la edición

Después de la expulsión de Valeria Vegas de la semana pasada, 'MasterChef Celebrity' ha emitido este lunes la quinta entrega de su décima edición en TVE tras una gala muy intensa.

Nada más entrar a las cocinas, los aspirantes se encontraban con 'MasterChef Celebrity' convertido en el que es posiblemente el concurso más emblemático de la televisión: el 'Un, dos, tres'. Las Retales, Anabel Alonso y Bibiana Fernández, se convertían en las presentadoras de esta divertida prueba, acompañadas por las inconfundibles Tacañonas, que en esta ocasión interpretaban los modistas y diseñadores de moda Lorenzo Caprile, María Escoté y Eduardo Navarrete.

En esta primera prueba, los jueces proponían a los aspirantes de 'MasterChef Celebrity 10' un viaje por la cocina internacional. En parejas, disponían de 30 segundos para decir ingredientes específicos y típicos del país que les había tocado. Luego, tenían que cocinar individualmente un plato con todos los productos acertados.

Jorge Luengo, primer e inesperado expulsado de la noche

Tras la cata en la que participaban tanto las tacañonas como los propios jueces, los dos concursantes que mejor habían cocinado en dicha prueba eran Mariló Montero y Alejo Sauras. Y era la presentadora la que se llevaba el premio de los 4.000 euros para donarlos a Fundela y además Torito le entregaba el pin de la inmunidad infiel porque su compañera era la que mejor plato había hecho.

Lo que nadie esperaba es que después de esa primera prueba iba a haber un primer eliminado. Después de que los peores aspirantes fueran Rosa Benito, Jorge Luengo, Masi y Torito, Pepe Rodríguez anunciaba que el expulsado sorpresa de la noche era Jorge Luengo.

"Has decidido hacer un ramen japonés y no nos has trasladado a Tailandia. Te faltaban ingredientes indispensables de la comida tailandesa, no estaba fresca, ni rica, ni buena", le advertía Jordi Cruz. "Estoy muy orgulloso de mí mismo y de lo que he hecho. Me hubiera gustado llegar a más, como a todos. Pero, las aventuras tienen un principio y final. He aprendido muchas cosas que no esperaba aprender aquí", añadía el mago.

El equipo azul gana la prueba de exteriores

Después llegaba la prueba de exteriores en la que los aspirantes de 'MasterChef Celebrity 10' viajaban al yacimiento de Atapuerca. Allí nuestros antepasados nos dejaron una herencia de valor incalculable: restos fósiles en forma de cráneos, herramientas o huesos que esconden secretos de más de un millón de años. Auténticos tesoros arqueológicos que permiten completar el puzzle de la evolución humana.

Los equipos tenían que preparar un menú contemporáneo elaborado exclusivamente con ingredientes que formaban parte de la dieta de nuestros ancestros prehistóricos. Cuatro elaboraciones que degustarán 80 investigadores, empleados y personalidades del yacimiento.

Mariló Montero como la mejor de la prueba anterior era la encargada de elegir a los capitanes de los dos equipos y seleccionaba a La Mala Rodríguez y a Rosa Benito. Por su lado, Alejo Sauras como el segundo mejor de la primera prueba era el que tenía que seleccionar los dos equipos. Pero la decisión del actor no gustaba nada a la Mala provocando que Alejo Sauras abandonara el lugar por haber visto tan rota a su compañera. Después trataba de solucionar la situación y decidía irse al equipo de la cantante.

El problema es que las capitanas no podían hablar más que como lo hacían en la prehistoria. Después de la cata, Pepe Rodríguez no dudaba en tirar de las orejas al equipo rojo porque si no reconducía el primer plato de caracoles y callos no llegaban. Por si fuera poco en el postre también la liaban porque se les quemaba el crumble y el granizado no era granizado.

De esta forma, el equipo azul era el ganador de la prueba por equipos mientras que el equipo rojo se enfrentaría a la expulsión por quinta vez consecutiva. Algo que demostraba que Alejo Sauras se había equivocado con su cambio de equipo aunque al menos el actor se llevaba el regalo de ser el mejor de su equipo.

Masi Rodríguez, la segunda expulsada de la noche en 'MasterChef Celebrity 10'

De vuelta a las cocinas, los delantales negros se encontraban una nueva caja misteriosa en la que había una gran variedad de conservas, tanto dulces como saladas. En este reto de expulsión los concursantes tenían que elaborar un plato libre con algunas de esas conservas y tres ingredientes más del supermercado. Eso sí, solo uno de ellos podía entrar a hacer la compra y era Alejo Sauras el encargado de escoger esos ingredientes a sus compañeros. El actor no podía sacar su maldad con el resto de su equipo y trataba de ser bueno. Otra que se sumaba a esta prueba era Bea Negro, duelista de 'MasterChef 13' que tenía que cocinar junto a los delantales negros mientras que Gonzalo Miró y Josie eran los invitados.

Después de la cata, los jueces lo tenían claro con los que habían hecho un gran trabajo en la prueba siendo Alejo Sauras el primero en subir a la galería pues había hecho su mejor plato de todo el concurso tras haberse arriesgado como nadie pese a jugarse su expulsión. Los otros dos que se salvaban eran José Manuel Parada y Torito.

De esa forma, la segunda eliminación de la noche estaba entre David Amor, Masi Rodríguez y La Mala. Finalmente, Pepe Rodríguez anunciaba que la concursante expulsada era Masi Rodríguez. Una marcha que deja desolada a la audiencia pues era una de las concursantes más queridas por el público. "Se va la alegría", aseguraba David Amor tras saber que se iba la influencer y actriz. "Yo estoy muy contenta, me voy muy feliz. Me lo esperaba muy intenso pero me ha encantado estar con este equipo, me los llevo para casa", comentaba.

Pero si había alguien que se quedaba completamente desolado con su marcha era Juanjo Bona, que es precisamente quién es la apuesta de Masi. "Apuesto por el talento y el entusiasmo y que es una persona a la que quiero con todo mi corazón, que es mi Juanjito", aseveraba ella. "Me muero de pena. Lo haré por ella y por mí", añadía el cantante.