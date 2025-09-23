'MasterChef Celebrity' pierde a una de sus concursantes más queridas, que apunta a los tres ganadores de la edición

Tras la triste despedida de Charo Reina la semana pasada después de una prueba de mucho nivel con un postre de Jordi Roca, 'MasterChef Celebrity 10' ha llegado este lunes a su cuarta entrega en TVE.

Nada más entrar a las cocinas, los aspirantes se enfrentaban a la primera prueba de la noche en la que se encontraban diferentes neveras, desde la más lujosa y moderna, a la más retro y destartalada, pasando por la mini de oficina y la socorrida neverita de playa. Por parejas, tenían que repartirse los 12 alimentos diferentes que contiene la nevera que les había asignado José Manuel Parada al quedarse solo, aunque cada uno cocinaba su propio plato de manera individual. Eso sí el ex presentador de 'Cine de barrio' tenía que compartir nevera con Francis Paniego

Tras la cata, en la que además de Francis Paniego, participaba también junto a los jueces, Mario Vaquerizo, finalista de 'MasterChef Celebrity 3' llegaba el momento de la valoración. Pepe Rodríguez nombraba a David Amor, Juanjo Bona, Torito y Miguel Torres siendo los dos primeros los mejores y de ambos, era David el mejor aspirante de la prueba.

Ofelia desespera a todos y el equipo rojo va a eliminación directamente

Después, los aspirantes de 'MasterChef Celebrity 10' viajaban hasta Formentera y concretamente a un chiringuito de Cala Dúo donde vivían la tensión de lo que es trabajar en una cocina profesional en temporada alta. Así, los dos equipos capitaneados por Juanjo Bona y David Amor se hacían cargo de un servicio real de dicho chiringuito. El menú constaba de platos típicos de la isla. Para ayudar a los concursantes y agilizar las partidas de cada equipo, los jueces llamaban a Aleix Puig, ganador de 'MasterChef 7' y Ofelia Hentschel, semifinalista de la novena temporada para ponerse al cargo de las comandas.

La presión podía a los concursantes llevando a que Pepe Rodríguez tuviera que ayudar en algún momento al equipo azul liderado por Juanjo. Pero peor era lo del equipo rojo que obligaba a Jordi Cruz a ponerse la chaquetilla pues el sofrito de payés se les había quedado muy duro. También Samantha Vallejo-Nágera se ponía la chaquetilla para ayudar a sacar los platos del equipo rojo liderado por David Amor.

Mientras, el equipo azul le agradecía a Aleix lo bien que había hecho su trabajo al frente de las comandas, el equipo rojo se desesperaba con Ofelia. Así, tanto Miguel Torres como Torito y Rosa Benito dejaban claro que no le soportaban. De hecho, la ex colaboradora de 'Sálvame' no se cortaba al decir que la quería bien lejos.

Y antes de que se produjeran las valoraciones, Jordi Cruz no se lo pensaba y les otorgaba los delantales negros al equipo rojo después de que tanto él como Samantha se tuvieran que poner las chaquetillas para sacar adelante el trabajo del equipo. De modo que el equipo azul era el ganador de la prueba de exteriores y Juanjo Bona recibía el premio de 4.000 euros para donar a una ONG al ser el mejor de la prueba.

Valeria Vegas, cuarta expulsada de 'MasterChef Celebrity 10'

Después, todos los aspirantes regresaban a las cocinas de 'MasterChef Celebrity 10'. Antes de la prueba de eliminación, Juanjo Bona como el mejor de la prueba de exteriores podía elegir a un delantal negro para salvarle y el ex-concursante de 'OT 2023' no se lo pensaba al salvar a Masi Rodríguez. Mientras que la influencer y presentadora también podía elegir a un compañero y no dudaba en escoger a David Amor, con lo que ambos se aseguraban una semana más en el talent.

En esta prueba de eliminación, los delantales negros tenían que reproducir un plato del chef Paolo Casagrande (3 estrellas Michelin), que rinde un homenaje al otoño. Eso sí, en esta ocasión contaban con una gran ventaja y es que Marina Rivers, duelista de 'MasterChef Celebrity 9' les ofrecía la receta. Eso sí en el lenguaje más actual. Y para descifrarlo contaban también con la ayuda de Emilio Manzano, aspirante 'MasterChef12+1'.

Torito aunque tenía el pin de la inmunidad infiel tras quitárselo a Alejo Sauras, el reportero decidía no utilizarlo y jugarse la eliminación junto a sus compañeros. Por ello, Miguel Torres no dudaba en retar a Torito con lo que si él conseguía hacer mejor plato que su compañero le arrebataría el pin de la inmunidad. Y el periodista conseguía torear a sus compañeros pues ganaba el reto a Miguel y se quedaba con el pin subiendo el primero a la galería aunque el ex futbolista también lo hacía.

Valeria Vegas lo pasaba mal al tener que degollar y quitarle la piel a dos conejos para elaborar su plato y eso se notaba en su presentación pues no tenía nada que ver con el plato original. Y eso es precisamente lo que llevaba a los jueces a decidir que tenía que ser ella la cuarta expulsada de 'MasterChef Celebrity 10'. "Yo me voy de aquí sin coger manía, es importante irse así. Yo peco de sincera, hay gente que me ha tocado la fibra. No me arrepiento de nada en la vida porque sino te sale a deber", reconocía la periodista antes de nombrar a Miguel Torres y Alejo como posibles ganadores aunque en su metaverso decía que su ganadora es la Mala Rodríguez.