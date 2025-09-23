'MasterChef Celebrity' colma la paciencia del público y del equipo por lo ocurrido en una prueba: "Insoportable"

Este lunes, TVE ha emitido la cuarta entrega de 'MasterChef Celebrity 10' en la que los aspirantes viajaban hasta Formentera para realizar la nueva prueba de exteriores. Un reto en el que tanto Aleix, ganador de 'MasterChef 7' como Ofelia, semifinalista de la novena edición participaban como invitados.
Los dos equipos tenían que cocinar en el chiringuito de Cala Dúo haciéndose cargo de un servicio en tiempo real teniendo que elaborar diferentes platos para ir sacando en función de la petición de los comensales. Para ayudar con las comandas, Aleix ayudaba al equipo azul y Ofelia al equipo rojo.
Eso sí, mientras Aleix hacía un gran trabajo con el equipo azul, en el equipo rojo todos se desesperaban por los gritos de Ofelia. Y es que una vez más, la gallega cabreaba tanto al público como a los concursantes por su forma de hablar y de dirigirse a ellos exigiendo después de que ella llegara a la semifinal de milagro.
Nada más llegar a las cocinas, Ofelia ya daba que hablar al confesar a Torito que se encuentra en plena búsqueda de pareja, ofreciendo su perfil de hombre ideal. "Yo busco un hombre católico, de derechas si puede ser y que me mantenga porque estoy de trabajar hasta la coronilla", le soltaba la gallega provocando que el reportero le ofreciera a José Manuel Parada, con quien decidía "casarse", tras oficiar Torito una ceremonia sobre la marcha.
Pero después, Ofelia conseguía sacar de sus casillas incluso a Miguel Torres. Aunque si ha habido alguien que no ha dudado en quejarse por su presencia ha sido Rosa Benito, que no dudaba en darle un gran corte. "Rosa te quiero", le decía Ofelia. "Y yo a ti cariño, pero bien lejos", le espetaba Rosa. "Ofelia no vuelvas más", aseveraba Torito cuando ella se despedía de todo su equipo.
Indignación de la audiencia de 'MasterChef' con Ofelia
Y como era de esperar, el público de 'MasterChef' clamaba en redes contra la presencia de Ofelia por tener que aguantar sus gritos y sus ridiculeces una vez más siendo una de las concursantes más insoportables de la historia.
