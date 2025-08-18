Ofelia, de 'MasterChef', da un giro de guion a la denuncia de Alberto Gras de amaño del programa: "Él es el cloaca"

Alberto Gras ha creado una polémica sin precedentes en la historia de 'MasterChef'. El empresario, finalista de la octava edición, llegó a insinuar a través de TikTok que el programa de TVE está amañado: "Supimos a la quinta semana quién iba a ganar". Según él, fue el conductor que llevaba a los participantes al plató quién les dio el nombre del ganador.

Estas palabras de Alberto no tardaron en hacerse virales en las redes sociales. Ofelia, también exconcursante de 'MasterChef' ha sido una de las más duras con el catalán, al que acusa de "desagradecido" y de no saber perder. "Qué fácil es chupar del bote y luego hacer un clip viral por unos likes", lamenta Ofelia en un vídeo compartido en sus redes sociales.

La exconcursante deja claro que el empresario no tiene razón: "Mi edición la ganó Arnau porque era el que mejor cocinaba. Y yo perdí contra María porque ella cocinaba mejor que yo". "Yo desde la semana dos sabía que Arnau iba a ser uno de los ganadores, pero no porque yo fuera Aramis Fuster, sino porque tenía un gran nivel de cocina. Que un conductor te diga que cree que va a ganar Ana… Yo también creía que iba a ganar Arnau, y no por eso está el programa amañado", añade.

Ofelia sale en defensa de 'MasterChef': "Es un equipo que se deja la piel"

Ofelia no ha dudado en salir en defensa del programa, cargando duramente contra Alberto: "'MasterChef' no es solo un programa, es un equipo que se deja la piel. Es mucho trabajo". "Escuchar al señorito Alberto criticando 'MasterChef' me parece que es de ser un sinvergüenza, un maleducado y un desagradecido. Deja mucho que desear como persona. Él se ha ganado la vida gracias a 'MasterChef'", asegura la exparticipante, quien cree que el empresario tiene "mal perder. Es muy fácil criticar un programa cuando no te bailan el agua. Lo difícil es saber perder con educación".

Sin embargo, lejos de quedarse ahí, Ofelia acusa a Alberto de "utilizar" a Luna y "sus sentimientos" para "llegar a la final". "Quizás habla de que está amañado 'MasterChef', porque él es el primer estratega y cloaca de la historia. ¿Hablas de manipulación cuando tú utilizaste a Luna, que estaba pillada por ti y la dejaste al salir del programa, porque te ayudó a llegar a la final?", se pregunta, antes de sentenciar: "¿O eso también estaba en el guion? Ah, que no hay guion".