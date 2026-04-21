'MasterChef 14' pone nombre a uno de sus favoritos y deja roto a su quinto concursante expulsado en TVE

Tras la sorpresiva doble expulsión de la semana pasada con las marchas de Nacho y Soko, 'MasterChef 14' ha vivido este lunes su cuarta entrega en TVE llena de muchísima tensión.

Nada más llegar a las cocinas, los aspirantes de 'MasterChef 14' se enfrentaban a la batalla de las pizzas en la que iban a tener la oportunidad de poder ganar el pin de la inmunidad. Para ello, tendrían que enfrentarse en tres rondas dedicadas a la pizza contemporánea y diferentes recetas que tenían que ejecutar tras adquirir los conocimientos de uno de los mejores chef del mundo, el napolitano Ciro Cristiano, autor de la mejor pizza de España y de la octava en el ‘50 Top Pizza World’.

El primer desafío era una pizza romana, y solo ocho podían pasar de ronda. El segundo se trataba de hacer una pizza calzone, de la que solo cuatro podrían salir airosos. En la tercera, tenían que preparar una pizza napolitana. Y finalmente en la última ronda, para conseguir el pin de la inmunidad, Germán y Camilla tenían que batirse en duelo con Gabriela Hinojosa, la ganadora de 'MasterChef 12+1' en un desafío diferente pues la pizza que tenían que elaborar era una pizza dulce clásica o una salada sin base de harina.

Al tratarse de una cata a ciegas, los jueces Pepe Rodríguez y Jordi Cruz abandonaban las cocinas mientras que Marta Sanahuja se ponía también el delantal para cocinar en la prueba. Y en lugar de los jueces volvían las retales, Bibiana Fernández y Anabel Alonso para controlar todo lo que pasaba en las cocinas.

Y finalmente, con los votos del jurado y de las invitadas, la pizza ganadora era la de Germán, que conseguía así el pin de la inmunidad. Con ello, el policía podrá utilizar este privilegio en la prueba de eliminación que él desee.

El equipo azul gana la prueba por equipos más tensa

Después, la prueba por equipos les llevaba a San Sebastián, donde los aspirantes ponían a prueba su talento en el Gastronomy Open Ecosystem (GOE), un centro de innovación culinaria perteneciente al Basque Culinary Center. El chef Pedro Subijana, miembro del patronato con tres estrellas Michelin, les abría las puertas de este espacio donde debían preparar un cóctel compuesto por seis tapas a 120 invitados.

En este reto, los dos equipos tenían que elaborar el mismo menú y tenían que trabajar a modo espejo: cada plato se tenía que preparar en un puesto específico y los aspirantes veían, justo frente a ellos, cómo el equipo rival ejecutaba la misma receta. Y además los jueces no paraba de compararles en todo momento.

En esta ocasión, Germán al tener el pin de la inmunidad podía elegir a su equipo soñado y por tanto elegir a quiénes no quería tener en su grupo. En el equipo descartado decidían que la capitana tenía que ser Inma y en el otro equipo Maggie.

Y era una prueba por equipos llena de tensión con muchos concursantes enfrentándose a Javier. Finalmente, tras la cata, los jueces decidían que el equipo ganador de este reto de exteriores fuera el azul siendo además Maggie la mejor de todo su propio grupo.

¡El equipo azul gana el reto de esta noche! Felicidades 💙 #MasterChef pic.twitter.com/iDc8kblqVq — MasterChef (@MasterChef_es) April 20, 2026

Omar, el quinto expulsado de 'MasterChef 14'

Después, los delantales negros se encontraban con una clase de chef Hideki Mastuhisa, que les daba las claves de la cocina japonesa. En este caso, para tratar de quedarse en las cocinas de 'MasterChef 14', los delantales negros tenían que cocinar tres platos: una con wagyu, otra con ostras y una última combinando ambos ingredientes. Y para complicarlo todo aún más solo podían disponer de un utensilio de cocina: el grill japonés, que permite solo una cocción lenta y constante.

Maggie al haber sido la mejor de la prueba de equipos tenía que otorgar los ingredientes y las salsas que tenían que integrar en sus platos los candidatos a la eliminación. Y en esta prueba, visitaban las cocinas, los terceros finalistas de 'DecoMasters': Isa Pantoja y Asraf Beno.

Tras la cata llegaba el momento de la deliberación y conocer el resultado por parte de los jueces. De primeras, Pepe Rodríguez aseguraba que había tres aspirantes que habían entendido muy bien la prueba y que habían presentado grandes platos y por eso tanto Gema, Javier y Annie se libraban de la eliminación. De esa forma, la eliminación estaba entre Paloma, Inma y Omar. Y finalmente el quinto expulsado de 'MasterChef 14' era Omar después de no haber respetado los productos y haber presentado platos muy pobres.

Hoy despedimos a @Omarmchef14 de las cocinas de #MasterChef 14. ¡Gracias por formar parte de esta gran familia! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/LoQoR9b5VL — MasterChef (@MasterChef_es) April 20, 2026

Una expulsión que dejaba roto tanto a Omar como al resto de compañeros. "He disfrutado mucho en las pruebas por equipos, en las individuales no porque por la exigencia que me pongo no he disfrutado tanto", reconocía entre lágrimas. "No te fustigues porque no esté todo perfecto", le aconsejaba Marta Sanahuja. "No buscaba ganar, buscaba poder aprender de un mundo que me apasiona y dedicarles todo lo que he hecho a mi familia y decirles te quiero que nunca lo hago", aseveraba él completamente roto.