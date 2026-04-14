'MasterChef' deja en shock al expulsar del tirón a dos nuevos concursantes en su tercera entrega en TVE

Después de las expulsiones de Nacho Pistacho y Vicente, 'MasterChef 14' ha emitido este lunes su tercera entrega en TVE en la que hemos dicho adiós a dos aspirantes tras una doble expulsión sorpresa e inesperada después de que ninguno hiciera lo que les pedían los jueces.

En este tercer programa, los aspirantes han tenido que echar mano de su sentido del humor. Y es que nada más entrar a las cocinas, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja hacían un ejercicio de humor al recordar algunos de los mejores memes del programa creados a lo largo de sus 13 años.

En ese primer reto, los aspirantes tenían que crear un plato capaz de sorprender al jurado, inspirado en uno de los memes más recordados del talent de cocina. Mario Vaquerizo, finalista de 'MasterChef Celebrity 3', era el encargado de repartir los memes entre los aspirantes.

Tras la cata de los platos y la deliberación, el jurado revelaba que había cinco aspirantes que habían presentado las peores propuestas (Solo, Nacho, Gema, Omar y Chambo) mientras que dos aspirantes les habían sorprendido con sus platos: Carlota y Annie siendo esta última la mejor de la prueba.

Después llegaba la tercera prueba por equipos de 'MasterChef 14' en la que los aspirantes viajaban hasta Jerez de la Frontera, Capital Española de la Gastronomía 2026. Los aspirantes visitaban la Bodega Valdespino, del Grupo Estévez, donde tenían que cocinar platos de Juanlu Fernández (dos estrellas Michelin), uno de los chefs más conocidos de la ciudad, para cien de los paladares más exigentes de la zona.

Carlota y Annie como las dos mejores de la prueba anterior eran elegidas las capitanas de la prueba de exteriores y ambas podían escoger a los compañeros que iban a trabajar en sus equipos de manera alterna. Era un cocinado en el que los jueces les sorprendían con los relevos, de modo que en cada equipo habría dos aspirantes que estarían sentados en el banquillo.

Después de la cata, Pepe Rodríguez anunciaba que el equipo ganador de la prueba de exteriores era el rojo, por ende el capitaneado por Carlota. De ese modo, el equipo azul volvía a las cocinas con delantal negro y se enfrentarían todos a la prueba de eliminación: Gema, Inma, Annie, Soko, Nacho, Chambo y Germán.

Nacho y Soko, nuevos expulsados de 'MasterChef 14'

En este reto de eliminación, los aspirantes negros y Pepe Rodríguez tenían 75 minutos para elaborar una tarta invertida con los ingredientes que ellos quisieran. Una prueba en la que los delantales negros no han parado de enfrentarse entre ellos por estar abriendo continuamente el abatidor haciendo que todos se agobiaran porque sus tartas no estuvieran cuajadas.

Después de la cata en la que participaba Juanma Castaño, llegaba el momento de la deliberación de los jueces. Y tras ello, Marta Sanahuja aseguraba que había tres aspirantes que habían entendido la prueba y que les habían conquistado: Germán, Chambo y Annie. Otra aspirante que también subía a la galería era Inma porque aunque no había estado al nivel de las otras había presentado una tarta invertida correcta.

Finalmente, Pepe Rodríguez era el encargado de anunciar al tercer expulsado de 'MasterChef 14' entre los tres peores de la prueba (Nacho, Soko y Gema) y sorprendían a todos con una doble expulsión: Nacho y Soko. "No habéis conseguido una tarta invertida, la tuya Gema era una tarta invertida, mal hecha pero estaba hecho", recalcaba Pepe Rodríguez.

Nacho reconocía que de 'MasterChef' se lleva la experiencia y personas. "A mí me da mucha pena irme tan pronto, me voy super contenta y esperaos que queda más porque hay repesca", reconocía Soko. Y ambos aseguraban que veían a Chambo como ganador aunque Soko también nombraba a Camilla.