'MasterChef 14' expulsa a su segundo concursante en TVE en una noche llena de giros tras "cargarse" el plato

Tras su estreno de la semana pasada y la primera expulsión de Nacho Pistacho, TVE ha emitido este lunes la segunda entrega de 'MasterChef 14' en la que hemos dicho adiós a otro aspirante y que ha vuelto a vivir un nuevo cambio de horario al posponer su comienzo a las 22:50 horas.

En la primera prueba de la noche, los jueces les pedían un doble plato a los aspirantes. De primeras, los concursantes tenían que sorprender a Pepe, Martha y Jordi y a Juanjo Bona y Masi Rodríguez, ex participantes de 'MasterChef Celebrity 10' con el mejor bikini, es decir un sandwich mixto con un relleno atípico. Y pese a ser un plato sencillo, tan solo tres concursantes lograban presentar un buen bikini a los jueces: Gemma, Maggie y Nacho.

Por si fuera poco, en este primer reto, los concursantes de 'MasterChef 14' se enfrentaban a la tendencia swavoury, que junta lo dulce con lo sabroso y por tanto salado. Así, los aspirantes tenían que cocinar un plato que mezclara lo dulce y lo salado con lo que sorprender a los jueces.

Tras la cata, Pepe, Jordi y Marta Sanahuja dejaban claro que se habían comido grandes "guarrindongadas" y batiburrillos. Por ello, los jueces solo salvaban de la quema tres platos: el de Camilla, Germán y Maggie siendo el de la italiana el mejor de todos. Mientras que Soko recibía un delantal negro por no haber estado a la altura haber maltratado el producto principal provocando que la concursante musulmana se rebelara y se quejara porque solo hubiera cerdo como carne.

¡Felicidades @Camillamchef14! Eres la mejor de la primera prueba de la noche #MasterChef pic.twitter.com/9aV7sRLflc — MasterChef (@MasterChef_es) April 6, 2026

El equipo azul gana la prueba de exteriores

Después, llegaba el segundo cocinado por equipos de la edición y en ella los aspirantes se quedaban en Madrid para colarse en Desert City: un jardín botánico experimental, único en España. Allí tenían que elaborar un menú diseñado por el chef Roberto Ruiz (una estrella Michelín), compuesto de dos platos y un postre para 80 comensales, entre los que se encuentran miembros de la Asociación contra el Cáncer Metastásico y Cris contra el cáncer.

Como Camilla, Germán y Maggie habían sido los tres mejores de la prueba anterior tenían sendos privilegios. La italiana tenía la ventaja de elegir con qué equipo quería cocinar eligiendo a siete concursantes frente a los otros seis. Por su parte, Germán podía elegir a los capitanes y decidía elegir a Pepe como capitán del equipo rojo y él al frente del equipo azul. Por último, Maggie era la encargada de elegir el menú de cada equipo.

Durante el cocinado, los jueces sorprendían a los dos equipos con un juego muy especial "camino al infierno" en el que tenían que pujar por una serie de privilegios aguantando el picante. Tras ese juego, dos de los concursantes se llevaban un delantal negro: Camilla y Javier, con lo que ambos tendrían que enfrentarse a la prueba de eliminación pasara lo que pasara con sus equipos.

Finalmente, tras la cata y valoración de los jueces, Pepe Rodríguez anunciaba que el equipo ganador de la prueba de exteriores era el azul y que Omar era el mejor de la prueba. Con ello, el equipo rojo se tendría que enfrentar a la prueba de eliminación después de que la capitanía de Germán se le hiciera bola según le decía Jordi Cruz.

¡Felicidades! El equipo azul se convierte en el mejor de la prueba por equipos #MasterChef pic.twitter.com/2Sc37Q52YN — MasterChef (@MasterChef_es) April 6, 2026

Vicente, segundo expulsado de 'MasterChef 14'

De vuelta a las cocinas, los delantales negros se encontraban con una prueba de eliminación bastante diferente y con sorpresas inesperadas. Para empezar, Omar como el mejor de la prueba anterior podía salvar a dos compañeros y sin pensárselo libraba de la prueba a Chambo y Germán provocando el cabreo de Javier pues sentía que siempre había ayudado a su compañero.

Pero además, el resto de los delantales blancos también tenían que trabajar en la prueba: primero escoger los ingredientes con los que iban a cocinar cada uno de sus compañeros y después empezar ellos la receta durante los primeros 15 minutos. Eso sí, sin poder explicar lo que querían hacer realmente. En este reto, los delantales negros tenían que elaborar un plato libre en la que tenían que utilizar la técnica del ahumado.

Después de la cata, en la que participaba Valeria Ros, ex participante de 'MasterChef Celebrity 10' llegaba el momento de la deliberación y de conocer la decisión del jurado. Aunque realmente los jueces tenían muy claro el veredicto. De primeras, Pepe Rodríguez revelaba que había dos concursantes que les habían sorprendido: Camilla y Javier siendo los primeros salvados. También conseguían subir a la galería Maggie y Annie.

Finalmente, el segundo expulsado de 'MasterChef 14' estaba entre Carlota, Solo y Vicente siendo él el que tenía que colgar su delantal y decir adiós al programa. "Estoy muy contento, me llevo a todos ellos que son lo más, me voy super triste, me voy con el síndrome del impostor, llevo toda la vida cocinando y ahora parece que no sé hacer nada", reconocía el concursante pidiendo que por favor no se pelearan tanto. Lo hacía después de que Martha recalcara que "has aportado muy poco e incluso te has cargado las elaboraciones que había dejado listas Germán".

La marcha de Vicente dejaba desolados a sus compañeros, sobre todo a Soko, que reconocía que le dolía mucho que no se haya podido conocer bien al concursante. "Estoy rota, sé lo gracioso que es, el sarcasmo, el arte que tiene, es divino y el hecho de que no se haya podido conocer a Vicente me da una pena...", aseveraba.