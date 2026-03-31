'MasterChef 14' ya tiene primer expulsado de la edición por unanimidad tras no hacer honor a su nombre

TVE ha estrenado este lunes en plena Semana Santa, 'MasterChef 14'. El talent de cocina ha vivido en su primera entrega el casting final, el debut de su nueva jurado y la primera gran expulsión de la edición.

De primeras, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz daban la bienvenida a las cocinas del programa a los aspirantes que conseguían llegar a la fase final del casting y les presentaban a Marta Sanahuja, la nueva miembro del jurado en sustitución de Samantha Vallejo-Nágera.

Tras ello, los jueces cataban los platos que presentaban los aspirantes que trataban de entrar a las cocinas. De primeras, 10 conseguían el delantal blanco que les otorgaba el pase directo a 'MasterChef' mientras que otros 12 aspirantes recibían un delantal gris pues tenían dudas sobre si deberían entrar o no al talent.

Para elegir a los otros cinco concursantes de 'MasterChef 14', los jueces les dividían en grupos de tres para que elaboraran un último plato (pasta con carbonara, ceviche, tartar, milanesa con alcachofas) y en una cata a ciegas cada miembro del jurado entregaba su delantal blanco. Aunque finalmente, Pepe Rodríguez pedía poder dar un sexto delantal.

Vicente, Omar, Nacho Pistacho, Nacho, Paloma, Javi, Inmaculada, Maggie, Germán, Carlota, Pepe, Gema, Camilla, Ana María (Annie), Soko y Chambo eran los 16 concursantes que conseguían entrar a las cocinas de 'MasterChef'. Los 16 eran divididos por los jueces en dos equipos para enfrentarse a la primera prueba por equipos.

Así, Marta Sanahuja elegía a Nacho y a Camilla como capitanes de los dos equipos. En esta primera prueba de exteriores, los aspirantes viajaban hasta comarca de Monterrei, en Ourense, con un homenaje a los efectivos de los distintos cuerpos de bomberos que combatieron los incendios forestales del pasado verano. Los aspiran tenían que preparar a unas 120 personas un menú confeccionado por los chefs Lydia del Olmo y Xosé Magalhaes, con una estrella Michelin.

A gran diferencia del resto de ediciones, Marta Sanahuja si que participa en el juego de los jueces para decidir a qué equipo iba cada uno de ellos, y tras ganarlo, la nueva jueza decidía vigilar al equipo azul liderado por Nacho junto a Pepe Rodríguez mientras Jordi Cruz se encargaba del equipo azul capitaneado por Camilla.

El equipo rojo gana la primera prueba de exteriores de 'MasterChef'

Ha sido un primer reto por equipos con muchas dificultades sobre todo para el equipo azul, que se veía con algún que otro problema para sacar uno de sus platos. De hecho, tenían que recomponerlo para poder sacarlo y que llegara a la mesa de los comensales. Algo que provocaba un fuerte rifirrafe entre Nacho, el capitán, y Gema. También en el equipo rojo se producía un gran enfrentamiento entre Camilla, la capitana, y Javier.

Tras la valoración, Marta Sanahuja le dejaba claro a Nacho que no había sido un buen líder, que le habían visto completamente sobrepasado y que le faltaba autocrítica. Mientras, Pepe Rodríguez les dejaba claro que habían cometido algunos errores con el entrante y que les había faltado finura aunque lo peor llegaba con el bacalao. "Estaba saladísimo, no se podía comer y lo peor es que varios comensales se han quedado sin poder catarlo", les sentenciaba Marta. "Nacho es un capitán inepto y sin sentido de la autocrítica", aseguraba Gema en el confesionario.

"Tú a mí no me puedes faltar el respeto en tu vida, pero maleducado sí que puedes ser" @NachoMChef14 @gemamchef14 #MasterChef pic.twitter.com/cZQsOEqrYl — MasterChef (@MasterChef_es) March 30, 2026

Por su parte, Jordi Cruz les decía que tampoco es que estuviera demasiado contento con el trabajo del equipo rojo. En plena valoración, Camilla volvía a enfrentarse con Javier tras tacharlo de "falso" y de haberle faltado el respeto y de haberle hecho muy difícil el trabajo. "Hemos destruido la merluza", destacaba Jordi sobre uno de sus platos. Y finalmente, Pepe Rodríguez anunciaba que el equipo ganador de la primera prueba de exteriores era el equipo rojo.

El equipo rojo gana la primera prueba por equipos de #MasterChef 14 https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/YfAorJeqze — MasterChef (@MasterChef_es) March 30, 2026

Nacho Pistacho no hace honor a su nombre y es el primer expulsado de 'MasterChef 14'

De vuelta a las cocinas, los delantales negros se enfrentaban a la primera prueba de expulsión y se encontraban con la primera caja misteriosa que estaba hecha de chocolate. Los aspirantes tenían que elaborar su propia versión de una tableta de chocolate Dubái, que se ha vuelto viral y además hacer un postre de su libre elección para acompañarla y que llevara también ese mismo chocolate.

Y para demostrar que ha venido a darlo todo en 'MasterChef', Marta Sanahuja se sumaba a los delantales negros para demostrar sus artes como cocinera y que nada tiene que ver con su antecesora, Samantha Vallejo-Nágera, que apenas cocinó en el programa en sus casi 40 ediciones.

Era una prueba de mucho nivel para un primer programa de 'MasterChef' y eso se notaba en los nervios de algunos de los delantales negros como Omar, que se venía abajo al ver que nada le salía como debía y que se había dejado uno de los ingredientes principales para hacer el chocolate Dubái, y Nacho Pistacho, que a pesar de que uno de los ingredientes principales era el pistacho no parecía controlar mucho con el postre.

Tras la cata de todos los postres y las tabletas de chocolate, los jueces de 'MasterChef 14' tenían muy claro quién tenía que ser el primer concursante expulsado de la edición. Pero antes de conocer su decisión, Pepe Rodríguez revelaba que el primer salvado al ser el mejor concursante de la prueba era Germán. Otros cuatro aspirantes que se salvaban eran Chambo, Paloma, Soko y Omar.

Finalmente, la expulsión estaba entre Nacho, Gema y Nacho Pistacho pues eran los que peores postres habían presentado. Finalmente, Pepe Rodríguez revelaba que el primer concursante expulsado de esta edición era Nacho Pistacho. "Me ha podido la presión del pistacho, es mucha decepción pero me voy con la cabeza bien alta, esto es un aprendizaje y con los palos que me he llevado he aprendido", revelaba él rompiendo a llorar. "He tenido la oportunidad maravillosa de conocer gente y de mandar un tiempo a la mierda el pistacho", añadía antes de decir que quería defender la agricultura.