Quién es quién en 'MasterChef 14': Lista final con todos los concursantes oficiales de la nueva edición en TVE

Los fogones de 'MasterChef' se han vuelto a encender este lunes 30 de marzo en TVE. El talent culinario producido por Shine Iberia ha estrenado su décimo cuarta edición con anónimos y en su gala inaugural ha presentado a todos los concursantes que completarán el casting de esta nueva temporada.
En la primera entrega, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja, la nueva miembro del jurado en relevo de Samantha Vallejo-Nágera han evaluado todos los platos de los aspirantes a entrar en la décimo cuarta edición de 'MasterChef'. De primeras, los jueces entregaban 10 delantales blancos que otorgaban pase directo al programa y otros 12 delantales grises.
Tras ello, los delantales grises se enfrentaban en tríos a una cata a ciegas en la que tendrían que elaborar un plato (ceviche, tartar, pasta carbonara o milanesa con alcachofas). Cada juez evaluaba uno de los tríos y decidían los últimos concursantes que podían ganar un delantal blanco.
Y aunque en un principio solo podían dar cinco delantales, Pepe Rodríguez decidía hacer una excepción y escoger a un sexto concursante oficial. De esa manera, son 16 los concursantes que participan en esta décimo cuarta edición de 'MasterChef'.
Conoce a los 16 concursantes de 'MasterChef 14':
Vicente, 29 años, Alicante
Dependiente
Omar, 23 años, Asturias
Ingeniero de informática
Nacho Pistacho, 25 años, Albacete
Empresario
Nacho, 27 años, Lleida
Emprendedor
Paloma, 25 años, Albacete
Estudiante de odontología
Javi, 26 años, Badajoz
Diseñador de interiores
Inmaculada, 28 años, Murcia
Propietaria de un gimnasio y una tienda erótica
Maggie, 29 años, Barcelona
Shopper Experience
Germán, 38 años, Jaén
Policía nacional
Carlota, Toledo
Maestra de primaria
Pepe
Visitador médico
Gema, 32 años, Valencia
Empresaria y jugadora de póker
Camilla, 33 años, Italia
Azafata y asistente personal
Ana María (Annie), 50 años, Madrid
Secretaria de dirección
Soko, 27 años, Girona
Enfermera
Chambo, 36 años, Cádiz
Encargado de tienda
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.