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Quién es quién en 'MasterChef 14': Lista final con todos los concursantes oficiales de la nueva edición en TVE

Roberto Jiménez por Roberto Jiménez

TVE ha estrenado este lunes 30 de marzo la 14ª edición de 'MasterChef' y ha presentado a su casting de concursantes oficiales

Concursantes de 'MasterChef 14'.
Concursantes de 'MasterChef 14'. | TVE

Los fogones de 'MasterChef' se han vuelto a encender este lunes 30 de marzo en TVE. El talent culinario producido por Shine Iberia ha estrenado su décimo cuarta edición con anónimos y en su gala inaugural ha presentado a todos los concursantes que completarán el casting de esta nueva temporada.

En la primera entrega, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja, la nueva miembro del jurado en relevo de Samantha Vallejo-Nágera han evaluado todos los platos de los aspirantes a entrar en la décimo cuarta edición de 'MasterChef'. De primeras, los jueces entregaban 10 delantales blancos que otorgaban pase directo al programa y otros 12 delantales grises.

Tras ello, los delantales grises se enfrentaban en tríos a una cata a ciegas en la que tendrían que elaborar un plato (ceviche, tartar, pasta carbonara o milanesa con alcachofas). Cada juez evaluaba uno de los tríos y decidían los últimos concursantes que podían ganar un delantal blanco.

Y aunque en un principio solo podían dar cinco delantales, Pepe Rodríguez decidía hacer una excepción y escoger a un sexto concursante oficial. De esa manera, son 16 los concursantes que participan en esta décimo cuarta edición de 'MasterChef'.

Conoce a los 16 concursantes de 'MasterChef 14':

Vicente, 29 años, Alicante

Dependiente

Omar, 23 años, Asturias

Ingeniero de informática

Nacho Pistacho, 25 años, Albacete

Empresario

Nacho, 27 años, Lleida

Emprendedor

Paloma, 25 años, Albacete

Estudiante de odontología

Javi, 26 años, Badajoz

Diseñador de interiores

Inmaculada, 28 años, Murcia

Propietaria de un gimnasio y una tienda erótica

Maggie, 29 años, Barcelona

Shopper Experience

Germán, 38 años, Jaén

Policía nacional

Carlota, Toledo

Maestra de primaria

Pepe

Visitador médico

Gema, 32 años, Valencia

Empresaria y jugadora de póker

Camilla, 33 años, Italia

Azafata y asistente personal

Ana María (Annie), 50 años, Madrid

Secretaria de dirección

Soko, 27 años, Girona

Enfermera

Chambo, 36 años, Cádiz

Encargado de tienda

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Sobre la firma

Roberto Jiménez

Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.

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