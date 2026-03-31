Quién es quién en 'MasterChef 14': Lista final con todos los concursantes oficiales de la nueva edición en TVE

Los fogones de 'MasterChef' se han vuelto a encender este lunes 30 de marzo en TVE. El talent culinario producido por Shine Iberia ha estrenado su décimo cuarta edición con anónimos y en su gala inaugural ha presentado a todos los concursantes que completarán el casting de esta nueva temporada.

En la primera entrega, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja, la nueva miembro del jurado en relevo de Samantha Vallejo-Nágera han evaluado todos los platos de los aspirantes a entrar en la décimo cuarta edición de 'MasterChef'. De primeras, los jueces entregaban 10 delantales blancos que otorgaban pase directo al programa y otros 12 delantales grises.

Tras ello, los delantales grises se enfrentaban en tríos a una cata a ciegas en la que tendrían que elaborar un plato (ceviche, tartar, pasta carbonara o milanesa con alcachofas). Cada juez evaluaba uno de los tríos y decidían los últimos concursantes que podían ganar un delantal blanco.

Y aunque en un principio solo podían dar cinco delantales, Pepe Rodríguez decidía hacer una excepción y escoger a un sexto concursante oficial. De esa manera, son 16 los concursantes que participan en esta décimo cuarta edición de 'MasterChef'.

Conoce a los 16 concursantes de 'MasterChef 14':

Vicente, 29 años, Alicante

Dependiente

Omar, 23 años, Asturias

Ingeniero de informática

Nacho Pistacho, 25 años, Albacete

Empresario

Un mundo de pistachos llega a #MasterChef. ¡Felicidades Nacho Pistacho! Ya eres aspirante oficial de #MasterChef 14 https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/p1lAq1Mk1G — MasterChef (@MasterChef_es) March 30, 2026

Nacho, 27 años, Lleida

Emprendedor

Nacho ya es concursante de #MasterChef. Su “Abrazo gamberro” ha conquistado al jurado.



Sigue el programa en directo:



⭕https://t.co/8fP2E7i9xU pic.twitter.com/yThGiq1H42 — La 1 (@La1_tve) March 30, 2026

Paloma, 25 años, Albacete

Estudiante de odontología

¡Vamoooos Paloma! A disfrutar de esta gran experiencia. Ya eres aspirante oficial de #MasterChef 14 https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/BUG3Cid6ls — MasterChef (@MasterChef_es) March 30, 2026

Javi, 26 años, Badajoz

Diseñador de interiores

"Voy a darlo todo, si me tengo que arrancar las pestañas para adornar un plato lo voy a hacer"



Bienvenido Javi a #MasterChef 14 ❤️ pic.twitter.com/EMSUVmoD9N — MasterChef (@MasterChef_es) March 30, 2026

Inmaculada, 28 años, Murcia

Propietaria de un gimnasio y una tienda erótica

Maggie, 29 años, Barcelona

Shopper Experience

"Para mi este delantal es como si me hubieran dado aprendizaje"



¡Felicidades Maggie! Ya eres una de las nuevas aspirantes de #MasterChef 14 https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/TceBfzKHGP — MasterChef (@MasterChef_es) March 30, 2026

Germán, 38 años, Jaén

Policía nacional

Carlota, Toledo

Maestra de primaria

Pepe

Visitador médico

Gema, 32 años, Valencia

Empresaria y jugadora de póker

Camilla, 33 años, Italia

Azafata y asistente personal

La carita de los pequeños al ver que Camilla se convierte en aspirante de #MasterChef 14 ❤️ pic.twitter.com/FigiGSONXV — MasterChef (@MasterChef_es) March 30, 2026

Ana María (Annie), 50 años, Madrid

Secretaria de dirección

Soko, 27 años, Girona

Enfermera

Chambo, 36 años, Cádiz

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