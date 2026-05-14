Pepe Rodríguez habla con claridad sobre cómo es su verdadera relación con Jordi Cruz: "Hay rivalidad"

Pepe Rodríguez fue uno de los invitados de la nueva entrega de '100% Únicos', que Cuatro ha emitido este miércoles, 13 de mayo. El juez de 'MasterChef' se sometió a las preguntas de los 30 reporteros del programa, quienes quisieron saber, entre otras cosas, cómo es su verdadera relación con Jordi Cruz.

Sin pelos en la lengua, Pepe Rodríguez confesó que "hay rivalidad, nos picamos". Pero también "hay muy buena relación, es como si fuera mi hermano. No te imaginas cómo nos queremos, pero nos tocamos las narices. Me encanta tocar las narices, mucho, es mi manera de vivir, y a él fastidiarle porque sé que a él le fastidia más. Ya me ha ido entendiendo, después de 13 años me va conociendo".

Además, explica que al principio su relación no fue tan buena como lo es ahora: "Me he tirado un mes o mes y medio sin hablarme con él, todo esto grabando día sí, día no. ¿Sabes lo que es grabar con una persona que la tienes aquí todo el rato y no hablarnos? Y hemos hecho el programa y no se ha notado. A él le gusta quedar bien y yo me río de mí el primero. Cuando hacemos la prueba de jueces me pico con él, pero para jorobarle".

Por otro lado, Pepe Rodríguez se sinceró sobre cómo la televisión cambió su vida: "Me cuesta mucho recordar mi vida antes de 'MasterChef'. Nos cambió la vida a todos porque entramos sin saber lo que significaba un programa de televisión y fíjate, 13 años ahí. Ya no soy Pepe el del Bohío, soy Pepe el de 'MasterChef'", asegura el cocinero.

"Hay muy buena relación, pero nos tocamos mucho las narices. Me encanta fastidiarle, pero después de 13 años pues me va conociendo"



Pepe hablando de Jordi Cruz 💖@Pepe_elBohio #100x100Únicos https://t.co/2vLr5pqssm pic.twitter.com/UoLEJBnXGK — 100% Únicos (@100x100unicos) May 13, 2026

Pepe Rodríguez recuerda el día en que se negó a darle una mesa a Juan Carlos I

En otro momento del programa, el castellano-manchego recordó el día en que Juan Carlos I llamó personalmente a su restaurante: "El rey emérito llamó un 11 de marzo a El Bohío, en plenas fiestas de Illescas. Se organiza una corrida de toros impresionante y, tres meses antes, el restaurante ya está completo porque viene gente de toda España. Entonces, un camarero vino asustado y me dijo que era el rey. Cogí el teléfono y pensé que era Carlos Latre gastándome una broma", asegura.

Sin embargo, Pepe Rodríguez rechazó darle una mesa: "Le dije que no podía darle mesa porque estábamos completos y le ofrecí invitarle a mi casa, lo solté así, a ver si aceptaba, pero me respondió que venía con el embajador de Estados Unidos. Entonces le dije que lo sentía y me colgó".

Y es que si algo tiene claro que "en mi restaurante no hay privilegios para nadie. Hay restaurantes donde, aunque no haya mesa, si llama el rey o un ministro, se la consiguen. En mi casa, si hay mesa, la hay, y si no, no la hay para nadie. No hacemos distinciones. Es una máxima: cada cliente que entra es igual".

Aunque aquella decisión tuvo repercusiones, tal y como recuerda: "A los cinco minutos me llamó quien entonces era el presidente de la Academia Española de Gastronomía para preguntarme por qué no había dado mesa al rey Juan Carlos I… y me echaron la bronca”, sentencia Pepe Rodríguez.