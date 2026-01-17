Pepe Rodríguez rompe su silencio sobre la marcha de Samantha Vallejo-Nágera de 'MasterChef': "Hay futuro"

Ha sido la noticia televisiva de la semana: Samantha Vallejo-Nágera ha decidido abandonar 'MasterChef' tras trece años como miembro del jurado junto a sus inseparables Pepe Rodríguez y Jordi Cruz. Su objetivo es centrarse en nuevos proyectos profesionales que todavía no ha desvelado.

En declaraciones para la revista '¡Hola!', la futura concursante de 'Decomasters' en La 1, reconocía que "'MasterChef' ha sido una etapa enriquecedora, pero ha llegado el momento de poner fin y emprender nuevos desafíos". Este viernes, sus ya excompañeros Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, junto a su sustituta, Marta Sanahuja, acudían a los Premios Iris de la televisión.

Los tres hablaban ante las cámaras de Europa Press sobre esta nueva etapa en 'MasterChef'. La influencer y nueva miembro del jurado del talent culinario confesaba estar "con muchísima ilusión y muy feliz" tras su incorporación al programa. Además, desvelaba sentirse "con muchas ganas de esta nueva temporada", en la que habrá "muchas sorpresas. Creo que va a ser espectacular". Sobre sus compañeros decía: "Estos dos son una guasa, me han acogido superbien y me he sentido bien desde el principio".

Pepe Rodríguez lamenta la marcha de Samantha: "Nos dio pena"

Pepe Rodríguez, por su parte, reconocía que, al enterarse de la marcha de Samantha, "lloramos diez minutos y, luego, en esas decimos 'venga, pues hay luz, hay vida y ya está, hay futuro'". Tanto él como Jordi Cruz admitían que "la echamos mucho de menos, es una hermana, es de la familia. Pero ella va a hacer mil millones de cosas y le va a ir muy bien. Y a nosotros, ese puntito de frescor, lenguajes nuevos como el de las redes sociales, nos va a ir muy bien también".

"Nos dio pena, lógicamente. Estamos en una empresa. Llevamos muchos años juntos y siempre sientes pena, pero no nos queda otra que mirar al futuro", asegura Pepe Rodríguez. "Me hubiera dado menos pena que se hubiera ido Pepe", sentenció Jordi Cruz, dando un toque de humor al asunto.