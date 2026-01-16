Quién es realmente Marta Sanahuja, la sustituta de Samantha Vallejo-Nágera en el jurado de 'MasterChef'

Ha sido una noticia totalmente inesperada. Tras trece años ejerciendo como miembro del jurado en las diferentes versiones de 'MasterChef', Samantha Vallejo-Nágera dice adiós al talent culinario de TVE. Su sustituta será la influencer Marta Sanahuja, más conocida en redes como Delicious Martha.

Cabe recordar que, desde su estreno en 2013, 'MasterChef' ha contado con 38 ediciones, entre las versión original de anónimos, la 'Celebrity', la 'Junior', la 'Senior' y la edición especial de Navidad. En todas ellas, como jueces han estado Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera. Hasta ahora, cuando la hermana de Colate ha decidido abandonar para centrarse en otros proyectos, como su participación en 'DecoMasters', el nuevo talent con famosos que estrenará La 1 el próximo lunes, 19 de enero.

Este no es el único abandono que ha sufrido 'MasterChef' desde su estreno. Ya en el año 2018 sufrió la baja de su presentadora, Eva González, quien decidió salir del formato de TVE para dar su salto a Atresmedia como conductora de 'La Voz'. En aquel momento, tanto la cadena como la productora llegaron a la conclusión de que no era necesario la figura de un presentador, pues el jurado podía ejercer perfectamente esa labor, como así lo hizo.

'MasterChef' (@MasterChef_es) estrena 2026 con novedades:



🔹 La creadora de contenido Marta Sanahuja (@DeliciousMartha) se incorpora al jurado junto a Pepe Rodríguez (@Pepe_elBohio) y Jordi Cruz (@JordiCruzMas).



🔹Este lunes, arranca la grabación de los nuevos programas que… pic.twitter.com/v0yW7tDXtg — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) January 11, 2026

¿Quién es Marta Sanahuja?

Con dos millones de seguidores en su perfil de Instagram, Marta Sanahuja, conocidas como 'Delicious Martha', será la encargada de sustituir a Samantha Vallejo-Nágera. Su fichaje supone una apuesta por el mundo digital. De hecho, la cuarta edición de 'MasterChef' comenzará una nueva era "reforzando aún más su conexión con el mundo digital", tal y como han anunciado desde el programa.

Marta Sanahuja, quien ha reconocido en sus redes sociales estar "demasiado feliz" con su incorporación al talent culinario de TVE, estudio Publicidad y Relaciones Públicas, aunque decidió dar un giro a su vida para unir su dos grandes pasiones: la comunicación y la gastronomía. De esta forma creó su blog 'Delicious Martha', un proyecto con el que ganó el reconocimiento de Bloguera de Oro otorgado por Canal Cocina, así como dos premios Yummy en las categorías de Postres y Premio Honorífico. Además de contar con 2 millones de seguidores en Instagram.

La nueva juez de 'MasterChef' asegura que persigue nuevos retos con los que aprender y seguir creciendo. En la nota de prensa difundida por RTVE, la influencer reconoce que pare ella, "la gastronomía une a las personas y traspasa fronteras. Soy una fiel defensora de que la comida entra por los ojos y debe hacerte disfrutar y vivir una experiencia para que sea realmente buena".

Su estilo se caracteriza por crear recetas saludables, accesibles, deliciosas y atractivas para todos los paladares. Además, Marta Sanahuja es embajadora de varias marcas del sector de la alimentación, colabora en distintos medios de comunicación y crea contenido para diversas plataformas gastronómicas.