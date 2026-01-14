La 1 de RTVE torpedea al nuevo reality de Telecinco programando el estreno de 'DecoMasters' en la misma noche

TVE no quiere dejar que Telecinco pueda triunfar con su nuevo reality de parejas. Así, después de que la cadena de Mediaset haya anunciado la llegada de 'Casados a primera vista' como relevo de 'La isla de las tentaciones', La 1 ha anunciado ahora el estreno de 'DecoMasters' para esa misma noche.

De hecho, La 1 de TVE ha aprovechado el previo del partido de octavos de final de Copa del Rey entre el Albacete y el Real Madrid para anunciar la fecha del estreno de una de sus grandes apuestas de entretenimiento para esta temporada.

Para ello, Patricia Montero, la presentadora se situaba en el campo junto a Juan Carlos Rivero y Luis Milla. "El estreno de 'DecoMasters' es el lunes que viene después de 'La Revuelta'", avanzaba el periodista deportivo. "Estoy feliz. Es un talent show de interiorismo y decoración, diez parejas de celebritys, cada cual más sorprendente, y tratamos de acercar la decoración a todos y demostramos que con poco presupuesto podemos dar un cambio a nuestra casa", añadía Patricia Montero.

De esta manera, 'DecoMasters' toma el relevo de 'ARIA, locos por la ópera' y se verá las caras con 'Renacer' en Antena 3, con 'Proyecto Sistiaga' en Cuatro, al estreno de 'Casados a primera vista' en Telecinco y a El Taquillazo de La Sexta.

El lunes GRAN ESTRENO de 'DecoMasters' 🙌✨@patrymontero, presentadora: "Son todos una bomba de relojería y ha sido divertidísimo. Tenemos unos jueces maravillosos"



Diez parejas de celebrities se embarcarán en un desafío nunca visto tras #LaRevuelta#LaCopaRTVE pic.twitter.com/HWuLZbRzBy — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) January 14, 2026

'DecoMasters' llega a La 1 para demostrar que "si puedes soñarlo, puedes decorarlo". El matrimonio formado por Isa Pantoja y Asraf Beno; Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia; las parejas de amigos formadas por Antonia Dell’Atte y María Zurita, Eduardo Casanova y Canco Rodríguez, Eduardo Navarrete y la Terre, Raquel Meroño y Belén López, y King Bru y Andrea; los hermanos Samantha y Colate Vallejo-Nágera; Lucía Dominguín y su hija Palito Dominguín; y los gemelos Jesús y Daniel Oviedo, conocidos como Gemeliers, son las diez parejas de celebrities embarcadas en un desafío nunca visto en televisión que revolucionará y democratizará el mundo del interiorismo y la decoración.

Las celebrities se enfrentarán a espectaculares desafíos de interiorismo, en los que transformarán todo tipo de espacios reales con clientes reales. Los concursantesdeberán convertirse en auténticos decoradores, capaces de hacer realidad los sueños de diferentes clientes, adaptándose a sus gustos y necesidades y demostrando creatividad, talento, sensibilidad y estilo. Pero no todo será cuestión de imaginación: tendrán que diseñar ajustándose a los presupuestos de cada cliente para cada espacio y aprovechar sus recursos. La responsabilidad será clave y se apostará por el reciclaje y la segunda vida de los objetos.

La actriz y presentadora Patricia Montero será la mejor maestra de ceremonias y los proyectos de las parejas estarán supervisados por dos jueces: el multipremiado diseñador de interiores Lorenzo Castillo y la editora de revistas de decoración de Hearst Marta Riopérez. Les guiarán en cada paso, ofrecerán valiosos consejos y serán implacables a la hora de evaluarlos. Incluso contarán con grandes nombres del mundo de la decoración en cada prueba. Se exigirá que cada propuesta combine funcionalidad y belleza, que transmita autenticidad, calidad y una visión capaz de emocionar y reflejar la esencia de quien lo diseña.

Así funciona 'DecoMasters' y su mecánica

Presentación de 'DecoMasters'.

Solo una pareja conquistará el título de DecoMasters y conseguirá un premio de 50.000 euros para donar a una ONG.

Cada programa constará de dos partes: la primera será una prueba grupal en la que los concursantes trabajarán divididos en dos grupos y harán realidad un diseño elegido de forma conjunta. Para ello, primero, cada pareja creará su propuesta para abordar el reto que les proponga un cliente. Después, cada uno de los dos equipos dispondrá de 10 minutos para decidir cuál es la mejor opción. Los autores del planteamiento ganador asumirán el liderazgo como jefes de proyecto y organizarán las tareas de sus compañeros.

El principal objetivo será cumplir con las necesidades y demandas de los propietarios con una propuesta funcional que refleje la personalidad de sus dueños, ajustándose a un presupuesto. Tras dos días de intenso esfuerzo, el jurado evaluará la transformación del espacio y el equipo perdedor se enfrentará a la prueba de eliminación, en la que cada pareja desarrollará su propio proyecto durante dos días para atender las demandas de nuevos clientes. Al final de cada programa, el tándem menos brillante se despedirá de la competición.

En todo momento, las parejas contarán con una carpa habilitada con el material necesario donde podrán acudir tantas veces como quieran y coger lo que necesiten. Además, en la eliminación, la pareja que quiera algún material extra, que no esté disponible en la carpa, saldrá a comprarlo en la llamada ‘Carrera Decoexprés’, mientras los demás compañeros siguen trabajando. Durante todo el proceso de trabajo, siempre tendrán la ayuda de una cuadrilla de profesionales, que solo intervendrá en las tareas que entrañan algún riesgo.