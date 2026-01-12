Comunicado de Samantha Vallejo-Nágera tras dejar 'MasterChef': la explicación a su marcha y su futuro profesional

'MasterChef' ha entrado en el nuevo año afrontando un duro revés al perder uno de los rostros más históricos del programa: Samantha Vallejo-Nágera. Tras ejercer como jurado durante casi 13 años y 30 ediciones entre todas las versiones del formato, la chef rompe sus lazos con el talent culinario de La 1. Y poco después de conocerse su salida, la televisiva ha aclarado los motivos de su marcha en un nuevo comunicado.

El portal especializado Poco Pasa TV sorprendía este domingo anunciando el "movimiento histórico" que se va a producir con la salida de la chef del concurso culinario de TVE, en el que lleva ejerciendo de jurado junto a Pepe Rodríguez y Jordi González desde su primera temporada en 2013. Así, al igual que el formato estrella de La 1 entra en una nueva etapa de cambios, la televisiva también ha querido aclarar cuáles son los motivos tras su repentina salida.

Samantha Vallejo-Nágera aclara los motivos tras su marcha de 'MasterChef'

"Después de 13 años como jurado de 'MasterChef', solo tengo buenas palabras para el programa. Tanto de agradecimiento, como de cariño por cada una de las personas que han pasado durante tantos años por él", ha comenzado explicando Samantha Vallejo-Nágera en su comunicado. "He aprendido, disfrutado y, sobre todo, me he reído muchísimo", asegura sobre su tiempo en el talent culinario.

"Ha sido toda una experiencia que me llevo conmigo para siempre de la que solo guardo grandes recuerdos. Pero ha llegado el momento de poner fin a esta etapa y emprender nuevos retos", ha adelantado la chef, dejando entrever que su salida de 'MasterChef' no se traducirá en un distanciamiento de la pequeña pantalla. "Comienzo el año con nuevas iniciativas tanto en televisión, como en proyectos relacionados con gastronomía y lifestyle", ha asegurado.

A su vez, Samantha Vallejo-Nágera también aprovechará su nueva etapa profesional para centrarse en sus otros proyectos. "Sigo, como no podía ser de otra forma, con mis negocios: Samantha Catering y Casa Taberna, de los que vienen muchas novedades", ha puntualizado la antigua jurado sin pronunciarse sobre la chef que tomará su relevo de cara a las próximas ediciones de 'MasterChef', cuya identidad ha sido confirmada escasas horas después de que se conociese su salida.

Tal y como ha anunciado el programa, Marta Sanahuja será la encargada de coger el testigo de la veterana de 'MasterChef'. Conocida en redes como Delicious Martha, la chef acumula más de 5 millones de seguidores en sus redes sociales, donde sube recetas y tips con los que se ha construido una comunidad de seguidores que seguirán muy de cerca su salto a la televisión con el talent culinario de La 1.

Sin embargo, más tarde este mismo lunes, Samantha Vallejo-Nágera ha publicado un nuevo mensaje a través de su cuenta de Instagram agradeciendo la respuesta general que ha recibido tras comunicar su marcha. "Muchísimas gracias a todos por vuestros mensajes, estoy flipando con lo que me queréis... Estoy muy ilusionada con esta nueva etapa de la que os contaré cosas muy pronto", ha añadido la chef, dejando entrever que pronto revelará más sobre sus próximos proyectos.

Su salida se produce poco después de que TVE apostase por convertirla en una de las estrellas de su programación de Navidad con 'Navidades con Samantha', su especial de cocina navideño pensado para la programación de los fines de semana de La 1 que sufrió algún que otro reajuste dentro de la programación después de que empeorase los datos de la franja que ocupaba 'Viaje al centro de la tele'.