TVE da su propio programa a Samantha Vallejo-Nágera tras cancelar 'MasterChef Junior' esta Navidad

Por primera vez en trece años, 'MasterChef' faltará a su cita con la audiencia durante las Navidades. Y es que cabe recordar que hasta ahora La 1 siempre emitía en estas fechas 'MasterChef Junior'. El talent infantil solo faltó a su cita con la audiencia en 2022, pero ese año TVE emitió en su lugar una serie de especiales llamados 'MasterChef Especial Navidad' en el que volvían a participar rostros de 'MasterChef Celebrity' con la ayuda de algunos de los niños que concursaron en el formato.

También en dos ocasiones, RTVE apostó por dos especiales de 'MasterChef Abuelos' en 2020 y 2022. Sin embargo, este año por primera vez, 'MasterChef' no contará con ninguna de sus ediciones ni especiales después de que la cadena pública no renovara la edición 'Junior' por una duodécima temporada.

No obstante, el universo 'MasterChef' sí estará presente en las Navidades de TVE. Así, Pepe Rodríguez no faltará a su cita anual con 'Telepasión 2025'. Mientras, Samantha Vallejo-Nágera contará con su propio especial de Navidad en el que dará algunos consejos de cara a los menús navideños.

Esta navidad, Samantha Vallejo-Nágera abre las puertas de su casa en TVE con 'Navidades con Samantha', un programa especial producido por Shine Iberia que todavía no tiene fecha ni hora de emisión pero que verá la luz en televisión a lo largo de estas fechas tan señaladas.

'Navidades con Samantha' contará con cuatro entregas en la que Samantha Vallejo-Nágera compartirá deliciosos menús festivos e ideas de decoración llenas de encanto con la ayuda de cuatro ganadores de 'MasterChef': Gabriela Hinojosa ('MasterChef 13'), Carlos Maldonado ('MasterChef 3'), María Lo ('MasterChef 10') y Ángela Gimeno ('MasterChef 12').

La ausencia de 'MasterChef Junior' se suplirá de esta manera por estos especiales así como por las cuatro entregas de 'Aria, locos por la ópera', el nuevo talent musical presentado por Ruth Lorenzo y Juanjo Bona. Mientras que el equipo de 'MasterChef' sigue inmenso en la producción de la que será la décimo cuarta edición del formato original con anónimos y que verá la luz la próxima primavera.