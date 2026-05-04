RTVE levanta 'La noche en 24 horas' con Xabier Fortes y anuncia su relevo en la programación de este lunes

La celebración hoy lunes, 4 de mayo, del primer debate electoral ante la próxima cita con las urnas en Andalucía provocará significativos cambios en la programación de RTVE que te contamos en El Televisero para que no te despistes.

La retransmisión está fijada entre las 21:45 y las 23:15 horas. Y, además de una alteración en la oferta de La 1 en su desconexión para Andalucía, donde no se podrá ver 'La Revuelta' en su totalidad ni la primera parte de la nueva gala de 'MasterChef', dará lugar a la suspensión de un clásico espacio nocturno del Canal 24 horas.

Y es que, aunque ese debate en La 1 se verá solo en la región andaluza, aquellos que quieran seguirlo fuera de sus fronteras lo podrán hacer a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play. En todas estas plataformas se ofrecerá a nivel nacional.

De hecho, a la postre, el Canal 24 Horas acogerá un especial post debate entre las 23:15 y las 00:30 horas. Por lo tanto, 'La noche en 24 horas' quedará excepcionalmente fuera de la programación, viéndose reemplazada por ese coloquio entre los cinco representantes de las fuerzas políticas que concurren a las elecciones y por el especial posterior en el que se analizará todo lo que acontezca en él.

Eso sí, los telespectadores de la cadena temática de RTVE tendrán a Xabier Fortes en sus pantallas igualmente porque será el encargado de llevar a cabo la moderación del debate junto con Laura Clavero, presentadora de la corporación en Andalucía. Una vez concluya ese análisis, el Canal 24 horas arrancará sus informativos, repasando la actualidad nacional e internacional.

Así queda la programación nocturna del Canal 24 horas este lunes: