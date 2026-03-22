Xabier Fortes dice 'basta' ante los ataques que recibe de simpatizantes de 'Podemos': "Usan los mismos métodos que la ultraderecha"

Hace unos meses, Xabier Fortes se vio, sin quererlo, envuelto en la polémica. Todo ocurrió cuando la exconsejera de RTVE propuesta por el PP, Carmen Sastre, le acusase de "colocar" a su hijo en TVE, por aparecer como reportero en una pieza informativa.

La respuesta del presentador de 'La noche en 24 Horas' no se hizo esperar, y fue contundente. A través de su cuenta de X, escribió lo siguiente: "Hay gente mala, ruin, miserable… y luego está Carmen Sastre". Acto seguido, Xabier Fortes negó categóricamente haber enchufado a su hijo en TVE: "Mi hijo, como cientos de alumnos que acaban sus estudios de periodismo (en su caso en la Complutense), ha hecho sus prácticas no remuneradas en verano y luego optó a un contrato de formación de un año que acaba en dos semanas".

"Las oposiciones ni siquiera se han convocado. Hay que ser tóxica como el polonio para atacar a un chaval, mintiendo de esa manera, con el fin de difamar a su padre. Yo nunca hablé de ningún familiar tuyo en TVE (y había motivos para hacerlo)", dejó claro el periodista gallego. Además, acusa a Sastre de, en aquella época en que fue directiva de TVE, presionar "a los periodistas para que siguiesen los argumentarios que te enviaba el partido político todas las mañanas y elaborar las informaciones del Telediario. Por eso te acabaron cesando".

Pronto ciertos rostros afines a VOX, como Javier Negre y algunos políticos del partido ultraderechista, se sumaron a las acusaciones de 'enchufismo'. Esto fue el pasado mes de noviembre, lo que no se esperaba Xabier Fortes es que ahora iba a tener que volver a responder a las críticas por el mismo motivo, pero en esta ocasión, recibidas por parte de simpatizantes de Podemos.

La Brigada Morada Mecanizada vuelve a la carga un día más y yo vuelvo a contestarles. Ahora incluso algunos de sus miembros utilizan un bulo de la ultraderecha (que enchufé a mi hijo en TVE) para acosarme. Por si algunos tenían dudas de qué tipo de tropa son. Utilizar... — Xabier Fortes (@xabierfortes) March 21, 2026

Xabier Fortes acusa a los simpatizantes de Podemos de usar métodos de la ultraderecha

Harto de que se siga poniendo a su hijo Daniel en la palestra, el presentador de RTVE ha dado un golpe en la mesa, y ha vuelto a hacer uso de sus redes sociales para contestar a los ataques recibidos. "La Brigada Morada Mecanizada vuelve a la carga un día más y yo vuelvo a contestarles", comienza diciendo el periodista en un hilo publicado en su cuenta de X.

"Ahora incluso algunos de sus miembros utilizan un bulo de la ultraderecha (que enchufé a mi hijo en TVE) para acosarme. Por si algunos tenían dudas de qué tipo de tropa son", prosigue Xabier Fortes cargando contra ellos. Y es que, en su opinión, "utilizar este tipo de bulos de la ultraderecha no solo para meterse conmigo sino sacar también la foto de mi hijo en redes y señalarlo, les define perfectamente. Si usan los mismos métodos que la ultraderecha es que quizás actúan y piensan de la misma manera que esa marabunta ultra".

"Y luego ya para análisis en un diván está el hecho de que se escandalicen por que responda a sus campañas de acoso organizado. De qué gruta habrá salido esta gente! En fin, una vez más, buen día", sentencia el presentador, quien, ya en su momento, recibió infinidad de mensajes de apoyo por parte de muchos compañeros de la cadena, como Silvia Intxaurrondo, Carlos del Amor o José Carlos Gallardo.

La campaña de acoso a Xabier Fortes fue tal, que incluso el Consejo de Informativos de TVE tuvo que salir en su defensa. Aunque sin nombrarle a él, en un escueto comunicado publicado en redes sociales dejaron claro que "condenamos los insultos hacia trabajadores de TVE. Recordamos que cada persona merece ser valorada por su propio esfuerzo, méritos y conducta, sin importar su entorno personal o circunstancias. Los ataques masivos en redes sociales solo fomentan la injusticia y el acoso".