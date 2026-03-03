Xabier Fortes hace un llamamiento tras escuchar a Sarah Santaolalla en TVE que no va a dejar a nadie indiferente

El acoso ultra que Sarah Santaolalla lleva sufriendo los últimos meses ha traspasado todos los límites esta semana después de denunciar en redes sociales haber sido "agredida físicamente" por Vito Quiles. Y Xabier Fortes no ha dudado en lanzar un contundente mensaje sobre la violencia a la que se está viendo sometida la periodista por parte de la ultraderecha.

"Hoy he sido agredida físicamente por Vito Quiles y sus matones. Hoy ya se han traspasado todos los límites. Hoy ya no son insultos, son golpes", ha explicado la colaboradora de 'Mañaneros 360' o 'En boca de todos' entre otros espacios a primera hora de la mañana este martes. Más tarde ha conectado con el magacín conducido por Javier Ruiz en TVE y con Nacho Abad en Cuatro para dar más detalles sobre la "agresión" que se produjo a la salida del Senado, donde había acudido a una charla con motivo del 8M.

Xabier Fortes sobre el escuadrismo ultra que sufre Sarah Santaolalla: "No puede dejar a nadie indiferente"

Y las reacciones por parte de sus compañeros de RTVE no se han hecho esperar. Mientras seguía su conexión con 'Mañaneros 360', en la que la analista ha aparecido con un cabestrillo en su brazo derecho, Xabier Fortes ha tomado sus redes sociales para condenar lo sucedido. "Escuchar a Sarah Santaolalla quebrársele la voz denunciando el acoso y la agresión del escuadrismo ultra no puede dejar a nadie indiferente", ha comenzado señalando el presentador del canal 24h.

Escuchar a @SarahPerezSanta quebrársele la voz denunciando el acoso y la agresión del escuadrismo ultra no puede dejar a nadie indiferente. Quiles actua con total impunidad y no pasa nada. Sigue teniendo acreditación en el Congreso. Lo de cerrar campañas electorales,... ya tal. pic.twitter.com/ZHPzbaGCax — Xabier Fortes (@xabierfortes) March 3, 2026

"Quiles actúa con total impunidad y no pasa nada. Sigue teniendo acreditación en el Congreso. Lo de cerrar campañas electorales... Ya tal", ha denunciado el periodista, poniendo el foco en la constante presencia del agitador en el hemiciclo y cómo su acoso a distintas figuras políticas, y en este caso a la colaboradora de televisión, han cruzado todos los límites.

Este episodio llega meses después de que Sarah Santaolalla comenzase a denunciar el acoso que estaba sufriendo por parte del activista de ultraderecha "y sus matones". Ya en 'Mañaneros 360', la tertuliana relató entre lágrimas como Vito Quiles y sus acompañantes la persiguieron de forma temeraria por la carretera, esperándola a la salida de las instalaciones de Prado del Rey para seguirla hasta la puerta de su domicilio, donde la amenazaron en repetidas ocasiones.