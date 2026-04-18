Alba Paul se planta en 'Supervivientes 2026' y denuncia que Claudia Chacón está cruzando los límites

Claudia Chacón volvió a ser protagonista de la séptima gala de 'Supervivientes 2026' por sus múltiples conflictos, que ya no solo se ciñen a Alba Paul, su archienemiga, sino a compañeros que parecían amigos como es el caso de Borja Silva, al que tildó de "guarro" por su desorden en la playa en la que conviven.

En mitad de esta trifulca se entrometió Alba, que pidió a Claudia que no gritara tanto. Y eso fue el caldo de cultivo para que se desatara una pelea mucho mayor entre la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y la influencer. El momento fue muy desagradable.

"¿Quieres que vaya contigo ahora?", le advirtió Claudia Chacón a Alba Paul mientras esta última frenaba su amenaza. "No te metas cuando yo esté discutiendo con una persona que no eres tú", exclamaba la mallorquina a voz en grito. De hecho, conforme avanzaba la discusión, más elevaba la voz y más se acercaba a Alba, a la que llamó "tonta" y "friki" en reiteradas ocasiones.

Por su parte, la creadora de contenido la tildó de "mala persona", y eso terminó por encolerizar a Claudia: "No me vas a llamar mala persona. ¿Quieres que sea yo mala persona? Si te hago daño, te jodes porque me la pelas". Acto seguido, amenazó con escupir en la comida o tirar el arroz que Alba Paul estaba cocinando: "Que te meto un escupitajo en la comida, te lo juro (...) Te tiro el arroz, tú sigue, que tiro el arroz". Finalmente, en un claro acto de provocación, lo que acabó lanzando al mar fueron unos calcetines suyos.

“Si te hago daño me da igual, te jodes. Friki. A q te escupo en la comida? Sigue q vas a tener problemas lo verás. A q te tiro el arroz?”



Esto tiene nombre, aunque el programa insista en encubrirlo. Si ves algo así y te quedas callado, ¡eres cómplice!#SVGala7 #supervivientes pic.twitter.com/dhuzCeNpGn — AlbaPaul Supervivientes 🐒 (@AlbaPaulSV) April 17, 2026

Todo ello fue abordado en Palapa, donde Alba Paul, hastiada, alzó la voz: "Para mí Claudia es mala persona porque disfruta haciendo daño, disfruta amenazando, me coge cosas de mis pertenencias y me las tira al mar, me esconde cosas... Hay límites que no se deberían cruzar y ellas los cruza y lleva varias veces cruzándolos".

"Yo lo único que hago aquí es aguantarla, pero hasta cierto punto", avisó la joven, dejando entrever que no va a soportar más humillaciones y ataques verbales. Esta denuncia llega una semana después de que José Manuel Soto asegurara que Claudia estaba ejerciendo "violencia verbal y gestual".

"Eres mala persona", insistió Alba Paul en repetidas ocasiones en Palapa, a fin de dejarle retratada en directo ante los espectadores de 'Supervivientes 2026'. "Tú intentas quedar bien y gustarle a toda la gente hasta que tienes información de fuera y vienes crecidita", le espetó Claudia Chacón en referencia a la reciente visita de Dulceida.